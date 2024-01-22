開心速遞丨樊亦敏重提當年脫髮問題　 自揭搭飛機抖唔到氣經歷勁危險

▲ 樊亦敏曾免疫系統出現問題，令身體很差。

52歲樊亦敏近年憑《愛·回家之開心速遞》的三太「白天娥」而成功入屋，日前她接受周國豐和伍仲衡的YouTube節目訪問，重提當年曾受脫髮問題困擾。

出現脫髮問題

樊亦敏在《1991年度香港小姐競選》獲得最上鏡小姐後展開演藝生涯，出道後受公司力捧的她，惟因身體出現問題以致變光頭，她憶述：「嗰陣公司對我好好，不過我因為免疫系統出現問題，幾乎甩晒啲頭髮變光頭，之後醫咗好耐，唯有戴假髮。本來嗰陣有機會同鄭伊健去台灣發展，但係因為停唔到係咁甩，拍唔到劇集，唯有轉去做音樂主持。」

隨即周國豐問樊亦敏由一個美女變到有這問題出現，當刻怎可以接受？她說：「一定有唔開心，唯有去面對，嗰陣都諗點樣去醫，可能我係雙子座，唔會將一件事睇得太集中，嗰陣我用咗幾年時間去醫好，不過依家久唔久都會甩，只係冇以前咁嚴重。」

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驚險經歷

樊亦敏續指自己最大問題反而是肺弱，哮喘問題十分嚴重：「我過敏性哮喘，試過有幾年係要坐喺度瞓，如果瞓低嘅話係抖唔到氣，我當自己係一個貴妃。」

她再自揭坐飛機因為氣壓問題而暈低：「我記得有次喺倫敦飛返香港，唔知係咪食錯藥出現過敏，搞到抖唔到氣，最搞笑係上機前仲食咗半粒安眠藥，好驚自己瞓醒掹大眼會見到佛祖，好彩最後係見到香港機場。」

▲ 樊亦敏接受周國豐和伍仲衡的YouTube節目訪問。

現時身體有好轉

談到現時身體狀況，她透露情況改善很多，中西醫一起調理：「當然發作嘅時候，睇西醫係最快。我記得千禧年大家睇煙花嘅時候，我就係喺急症室度過，我係急症室之友，熟到好多步驟都一清二楚，連醫護人員都熟晒。」

樊亦敏指過往去旅行，必定帶多一個喼：「入面會放晒啲藥同呼吸機，因為我一日要吸三次藥先可以出得街，不過依家嘅情況好咗好多。」

她還說：「以前仲試過食食吓飯唔見咗人，搞到啲人覺得我好怪，其實因為以前啲人可以喺室內食煙，搞到我有啲唔舒服，唯有去洗手間抖氣，所以我好少約人出去食飯，連出街都唔係太多。」

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樂天知命

縱使健康問題耽誤了事業，不過樂觀的樊亦敏從沒有怨天尤人，她曾接受TOPick專訪說：「人要接納自己，無論是上天安排抑或甚麼也好，這個就是我。用當下擁有的去做一些可以做的事，能力不及的事情別想太多，掌握自己所擁有的。」

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