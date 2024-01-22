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【社區客廳】社聯：劏房戶要求社區客廳15分鐘步程以內　西九龍至少需6個設施

社會 15:46 2024/01/22

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社聯指劏房戶認為社區客廳最長的步程應為15分鐘以內，油尖旺及深水埗區至少需設6個設施。(受訪者提供)

政府去年推出「社區客廳試行計劃」。社聯於2023年8月至10月透過問卷調查訪問480個劏房住戶，了解他們對社區客廳的需求及期望，並探討如何設計社區客廳以應對劏房住戶的需要。

研究透過集群分析方法按受訪者的需要把受訪者分為三個群組，其中有兒童住戶、較匱乏的單人或成人住戶，及匱乏較少的住戶，分別是三個群組的主要群體，而三個群組的需要截然不同。研究發現，有兒童的住戶相對需要社交及生活、以及成人發展的空間，包括學生讀書温習空間、小朋友玩樂空間、功課輔導和補習、托兒服務等，至於較匱乏的單人和成人住戶，則需要家居設備項目，例如洗衣和乾衣設備、煮食設施和空間、飯堂以及淋浴設備。

研究亦發現，部分設施如協助申請社會福利、服務的需求較廣泛，需透過社區客廳或劏房社工隊等支援確保每區劏戶均能受惠；而部分設施（如淋浴設備）只需在部分地點提供。

社區客廳的位置方面，由居所到服務提供的地點，大部分受訪者只能接受15分鐘或以下的步行路程。以深水埗及油尖旺區為例，若要所有受訪住戶能於估算15分鐘內到達服務點，該範圍最少需要6個社區客廳。

社聯表示，政府可透過更大規模的研究及數據分析，了解各區居民對不同設施及服務的需求，從以設計該區社區客廳的服務內容。未必需要所有中心提供一致及全面的設施／服務，服務點可有不同的元素，應視乎地區需要設計服務。社聯亦指，社區客廳的位置需就近住戶居住地點，應在15分鐘以內的步行距離設置服務點。政府需進行較具系統及規模的研究，以確定社區客廳的選址及數量。

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記者：陳展棋

 

 

 

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