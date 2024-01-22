COLLAR成員丨Ivy So演《百分百感覺2024》被「胸襲」　吳肇軒成宅男公敵跪地求救

▲ 被誤會非禮，吳肇軒向Ivy So求救。

由顏卓靈、吳肇軒、林家熙（Locker）及COLLAR顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）擔綱主演的舞台劇《百分百感覺2024》，正在香港演藝學院歌劇院公演，當中劇中Ivy與Locker有親熱戲，並獻上螢幕初吻，當時已令一眾蘇蝦（Ivy So粉絲）起哄，更開玩笑稱：「衣物櫃必須死！」

在昨晚《百分百感覺2024》第5場演出，另再出現蘇蝦關注的事件。事因Locker在劇中會除衫騷胸肌，而在昨晚眾演員謝幕，吳肇軒伸出其右手講站在他最右邊的Locker騷肌，可是吳肇軒的手卻停站在其身邊的Ivy So胸前，女方即推開吳肇軒的手，並退後一步用雙手護胸。

之後，她更笑着打對方手臂，令現場觀眾立即起哄，此時被誤會「咸豬手」的吳肇軒即下跪謝罪求救。

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吳肇軒向Ivy So求救

其實，吳肇軒的手沒有觸及Ivy So的胸部，只是角度似觸及而已，但不少蘇蝦已在社交網上載當時的片段，更有粉絲似開玩笑表示要代偶像告吳肇軒非禮。

至於Ivy So也在個人IG轉發有開影片，更Tag吳肇軒並作弄他寫道：「有證有據㗎！」。至於吳肇軒投降，即在Story解釋沒觸碰到拍檔的胸部，只是視角令人誤會，更求救叫Ivy So幫忙解釋。

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