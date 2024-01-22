【維修行賄】10大廈維修合約涉貪污案　23人續准保釋至5月以待調查

▲ 其中1名被告譚紹富。（梁錦麟攝）

23名男女涉串謀在10幢住宅及商廈價值共5.2億元的維修工程合約中，涉行賄受賄共逾650萬元，被控串謀向代理人提供利益及串謀詐騙等11罪，案件今（22日）於東區裁判法院再提堂。23名被告暫時毋須答辯，控方指現時尚餘16部涉案手機需要認證，由於案件涉及大量手機及影片證據，並有60名市民證人，故申請將案押後，以待進一步調查及索取法律意見。裁判官將案押後至5月27日再訊，各被告續准保釋候訊。

最新影片推介

23名被告為21男兩女，分別為莊聰圖、林雪邊、杜漢森、吳德奇、王劭強、陳學欽、張寶儀、譚紹富、陳俊傑、麥永泰、楊永昌、楊効燐、陳元正、陳茂盛、楊永燊、楊志峰、吳梓楊、林慕媛、粘清波、張建華、曹紹偉、鍾國祥及潘志明，年齡介乎38歲至73歲，報稱任職董事、商人、工程師及顧問公司東主等。

各人被控共11項控罪，即8項串謀向代理人提供利益罪、1項串謀使代理人接受利益罪，以及2項串謀詐騙罪，涉案日期為2021年6月2日至2023年1月4日期間。

各被告暫時毋須答辯，控方指現時尚餘16部涉案手機需要認證，又指案件涉及大量手機及影片證據，並且有60名市民證人。由於案件複雜，律政司需要考慮證供，故申請將案件押後4個月，以待進一步調查及索取法律意見。

辯方未有反對押後，裁判官將案件押後至5月27日再訊。由於被告楊効燐早前告知法庭，指他於明愛醫院留院，未能應訊，裁判官押後至2月5日，屆時楊効燐將單獨應訊，各被告續准保釋。

控罪指，被告莊聰圖、林雪邊、杜漢森、吳德奇、王劭強、陳學欽、張寶儀、譚紹富、陳俊傑、麥永泰、楊永昌及楊効燐，分別涉串謀工程顧問陳元正、5名工程承辦商陳茂盛、楊永燊、楊志峰、吳梓楊及林慕媛、法團成員粘清波、張建華及業委會成員曹紹偉，以及2名物業管理公司職員鍾國祥及潘志明行賄受賄，共涉逾650萬元賄款，以影響荃灣荃錦中心、鰂魚涌Mount Parker Residences、愉景灣碧濤及北角健威花園等10個住宅及商用樓宇的大維修工程、升降機井道工程及物管合約招標、監督維修工程等。

其中莊被控5項串謀向代理人提供利益及1項串謀詐騙罪；林被控7項串謀向代理人提供利益及1項串謀使代理人接受利益罪；杜被控5項串謀向代理人提供利益罪；張建華、粘清波、曹紹偉、吳德奇、陳俊傑、麥永泰、譚紹富、陳茂盛、楊永燊、王劭強、楊志峰、楊永昌及陳元正被控1項串謀向代理人提供利益罪；張寶儀及陳學欽被控2項串謀向代理人提供利益罪；譚紹富及鍾國祥被控1項串謀使代理人接受利益罪。

此外，陳學欽、林慕媛、莊聰圖 、潘志明 、陳元正 、吳梓楊及楊効燐7人被控串謀詐騙罪，涉及誇大19項小型工程報價以詐騙7.6萬元，以及在1項升降機優化工程投標中排除其他潛在競爭對手。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟