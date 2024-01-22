校長專欄丨推展科學科培育未來工程師　配合科技興國目標

▲ 校長文詩詠與學生出席InnoGALA直資學校STEAM教學成果展覽。(有關學校提供)

科技興國是國家的發展戰略，這是眾所周知的事實。如今，科技的發展日新月異，已經成為了現代社會中不可或缺的一環。因此，從小為孩子提供學科素養變得格外重要，這也是培養傑出工程師的條件。

最新影片推介

工程師是科技發展中不可或缺的重要角色。他們透過專業知識和技術能力，設計、建造和維護各種基礎設施和產品，為國家和社會的發展做出了重要貢獻。值得稱讚的工程師們具備多方面的素養和能力，他們需要具備廣泛的學科知識和專業技能，進行深入的研究、學習、掌握相關的科學原理和工程技術。

科學原理和工程技術要有堅實的學科基礎，需要透過學習建基。無論是年紀小的人還是成年人，學習科技都是未來的生存需要。隨著科技的不斷演進，傳統的工作方式正面臨著巨大的挑戰。年齡越小，學習和運用科技的能力就會越強，也越能讓新生代達至報效國家的目標。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

運用科技是整個社會的生活需要。在現代社會中，科技無處不在，它已經成為了人們生活的一部分。廣泛學習科技及應用科技，能提升我們國家或城市的科技水平，進而能夠自立自強、能提供高質量的服務。近年來，國家主席在「國家工程師獎」首次評選表揚並堅定科技發展要加快實現的立場，這一舉動展示了國家對科技發展的重視。同樣地，總書記強調需要進一步加大工程技術人才的自主培訓力度，並提高工程師的社會地位，為他們提供成長的條件。這些反映了國家創造濃厚氣氛，鼓勵人們見賢思齊、埋頭苦幹和克難創新的能力。

最後，科技興國不僅是一個戰略部署，更是整個國家的發展需要。隨著科技的不斷進步，科學教育也必須跟上步伐。因此，本港教育要隨著步伐邁進，傾力推展科學科，讓每一位小學生都能夠豐富擁有科學概念及認知，好讓他們日後能夠在世界的舞台上佔一席位。只有這樣，我們才能真正實現科技興國的目標，成為舉世矚目的科技強國。

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T