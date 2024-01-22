  • 14°C
香港時間 : 2024122日 (週一) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教大碩士課程論壇 | 全方位實踐體驗式學習 建立軟實力及終生學習能力

親子 16:19 2024/01/22

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

（左起）香港教育大學體驗式學習活動領導文學碩士課程主任江浩民博士、 「賽馬會鼓掌•創你程計劃」計劃總監(學校)葉蔭榮博士、 五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長、 天主教聖雅各伯幼稚園黃雪媛校長、 將軍澳循道衛理小學林德育校長。

體驗式學習是現今教育大趨勢，中、小學和幼稚園都推行多元化的活動，但體驗式學習的實踐不止於活動本身，課程規劃、校園環境、結合校內外資源等，均是重要課題。香港教育大學課程與教學學系於2021年推出全港首個專注於體驗式學習的碩士學位課程——體驗式學習活動領導文學碩士課程，提供有系統及理論基礎的培訓，幫助學校全面地推動體驗式學習，豐富學生的學習經歷。

體驗式學習活動領導文學碩士課程（下稱「課程」）上周六（1 月 20 日）舉行「迎向 21 世紀學習： 體驗式學習的角色」網上論壇。課程二年級學生、五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長早在校內舉行不少體驗活動，她開始反思：「這些活動裡是否有學習，抑或只是開心？」課程中的歷奇教育、境外課堂等，都促進她思考如何在體驗中達至學習，例如在主題式體驗課程裡，讓學生清潔、拾荒，激發對基層的同理心；又與幼稚園合作，安排學生「打工」做小助教，培養關愛、體諒等態度。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

注重活動前後檢討

課程畢業生、天主教聖雅各伯幼稚園黃雪媛校長提出，除了活動過程外，活動前討論和活動後檢討，也是體驗式學習不可或缺的部分。學校恆常進行綠藝種植計劃，學生負責播種、澆水等，更要商討照顧植物的方法，又連續四年舉行兩日一夜宿營，學生分組預備晚餐、設計節目等，「透過討論和檢討，學生發問的能力提升了不少，3歲的孩子也能提出好問題。」

將軍澳循道衛理小學林德育校長則認為，體驗式學習不限於課程內，更可在整體規劃下功夫，包括 「時、地、人」的元素，「學校可以創造一些時段、環境，讓學生在日常互動中，自自然然有所學習」。將循的時間表設計就別出心裁，例如周五晨間開放校園，讓家長一同參與親子活動及早會，學生不但要與自己的家長相處，更要學懂接待其他家長。

左起︰香港教育大學體驗式學習活動領導文學碩士課程主任江浩民博士、 「賽馬會鼓掌•創你程計劃」計劃總監(學校)葉蔭榮博士、 五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長、 天主教聖雅各伯幼稚園黃雪媛校長及 將軍澳循道衛理小學林德育校長。

不自私的生涯規劃

教育局前首席助理秘書長、 「賽馬會鼓掌•創你程計劃」計劃總監(學校)葉蔭榮博士表示，體驗式學習是時代的必需品，能建立下一代的軟實力和終生學習能力，且不再局限於教學法層面，「既是課程 規劃的新模式、學校發展的重要基石，也為社會互動帶來正能量」。以生涯規劃為例，中學生愈多參與職場體驗，就愈重視未來對社會的貢獻，作出一個「不自私的生涯規劃」。

香港教育大學體驗式學習活動領導文學碩士課程主任江浩民博士指，本課程重視實踐性，加上有多 個選修科目，如生涯發展教育、歷奇教育、空間與設計等，適合不同對象，如教育工作者、社工、 青少年導師、歷奇導師等，均可因應自身工作需要，深入學習各類體驗式學習的教學和領導技巧。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

童顏老師丨童顏女老師被保安誤當學生　遭「罰留堂」等家長接才能走
10:46 2023/12/09
童顏老師丨童顏女老師被保安誤當學生　遭「罰留堂」等家長接才能走
霸氣護妻丨220重磅新娘被酸「用錢買老公」　新郎一番話霸氣護妻賓客無地自容
11:29 2023/12/09
霸氣護妻丨220重磅新娘被酸「用錢買老公」　新郎一番話霸氣護妻賓客無地自容
香港家書 | 學童自殺問題引起社會關注 及早尋求精神治療免悲劇發生
17:16 2024/01/12
香港家書 | 學童自殺問題引起社會關注 及早尋求精神治療免悲劇發生

你可能感興趣

童顏老師丨童顏女老師被保安誤當學生　遭「罰留堂」等家長接才能走
10:46 2023/12/09
童顏老師丨童顏女老師被保安誤當學生　遭「罰留堂」等家長接才能走
霸氣護妻丨220重磅新娘被酸「用錢買老公」　新郎一番話霸氣護妻賓客無地自容
11:29 2023/12/09
霸氣護妻丨220重磅新娘被酸「用錢買老公」　新郎一番話霸氣護妻賓客無地自容
香港家書 | 學童自殺問題引起社會關注 及早尋求精神治療免悲劇發生
17:16 2024/01/12
香港家書 | 學童自殺問題引起社會關注 及早尋求精神治療免悲劇發生
科目 碩士 畢業 五邑鄒振猷學校 將軍澳循道衛理小學 學校 香港 中學 正能量 教育局

最高瀏覽

逆轉人生｜日送200單外賣3年勁賺百萬　「跑單王」還債又買樓：努力大於一切
逆轉人生｜日送200單外賣3年勁賺百萬　「跑單王」還債又買樓：努力大於一切
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）