教大碩士課程論壇 | 全方位實踐體驗式學習 建立軟實力及終生學習能力

▲ （左起）香港教育大學體驗式學習活動領導文學碩士課程主任江浩民博士、 「賽馬會鼓掌•創你程計劃」計劃總監(學校)葉蔭榮博士、 五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長、 天主教聖雅各伯幼稚園黃雪媛校長、 將軍澳循道衛理小學林德育校長。

體驗式學習是現今教育大趨勢，中、小學和幼稚園都推行多元化的活動，但體驗式學習的實踐不止於活動本身，課程規劃、校園環境、結合校內外資源等，均是重要課題。香港教育大學課程與教學學系於2021年推出全港首個專注於體驗式學習的碩士學位課程——體驗式學習活動領導文學碩士課程，提供有系統及理論基礎的培訓，幫助學校全面地推動體驗式學習，豐富學生的學習經歷。

體驗式學習活動領導文學碩士課程（下稱「課程」）上周六（1 月 20 日）舉行「迎向 21 世紀學習： 體驗式學習的角色」網上論壇。課程二年級學生、五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長早在校內舉行不少體驗活動，她開始反思：「這些活動裡是否有學習，抑或只是開心？」課程中的歷奇教育、境外課堂等，都促進她思考如何在體驗中達至學習，例如在主題式體驗課程裡，讓學生清潔、拾荒，激發對基層的同理心；又與幼稚園合作，安排學生「打工」做小助教，培養關愛、體諒等態度。

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注重活動前後檢討

課程畢業生、天主教聖雅各伯幼稚園黃雪媛校長提出，除了活動過程外，活動前討論和活動後檢討，也是體驗式學習不可或缺的部分。學校恆常進行綠藝種植計劃，學生負責播種、澆水等，更要商討照顧植物的方法，又連續四年舉行兩日一夜宿營，學生分組預備晚餐、設計節目等，「透過討論和檢討，學生發問的能力提升了不少，3歲的孩子也能提出好問題。」

將軍澳循道衛理小學林德育校長則認為，體驗式學習不限於課程內，更可在整體規劃下功夫，包括 「時、地、人」的元素，「學校可以創造一些時段、環境，讓學生在日常互動中，自自然然有所學習」。將循的時間表設計就別出心裁，例如周五晨間開放校園，讓家長一同參與親子活動及早會，學生不但要與自己的家長相處，更要學懂接待其他家長。

▲ 左起︰香港教育大學體驗式學習活動領導文學碩士課程主任江浩民博士、 「賽馬會鼓掌•創你程計劃」計劃總監(學校)葉蔭榮博士、 五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長、 天主教聖雅各伯幼稚園黃雪媛校長及 將軍澳循道衛理小學林德育校長。

不自私的生涯規劃

教育局前首席助理秘書長、 「賽馬會鼓掌•創你程計劃」計劃總監(學校)葉蔭榮博士表示，體驗式學習是時代的必需品，能建立下一代的軟實力和終生學習能力，且不再局限於教學法層面，「既是課程 規劃的新模式、學校發展的重要基石，也為社會互動帶來正能量」。以生涯規劃為例，中學生愈多參與職場體驗，就愈重視未來對社會的貢獻，作出一個「不自私的生涯規劃」。

香港教育大學體驗式學習活動領導文學碩士課程主任江浩民博士指，本課程重視實踐性，加上有多 個選修科目，如生涯發展教育、歷奇教育、空間與設計等，適合不同對象，如教育工作者、社工、 青少年導師、歷奇導師等，均可因應自身工作需要，深入學習各類體驗式學習的教學和領導技巧。

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