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癌症殺手｜25歲女患肺癌　不煙不酒公司體檢意外發現　醫生拆解非吸煙者病發原因【附6大症狀】

醫生診症室 10:20 2024/01/23

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內地浙江一名25歲女生平日不煙不酒、作息規律健康，不料進行身體檢查時卻發現患上肺癌。

癌症成因十分複雜，即使本來身體健康亦有可能中招。內地一名25歲女會計員平日生活作息健康，又注重養生，卻在進行身體檢查時發現左肺下葉有10乘6毫米的混合磨玻璃結節，最終確診為肺腺癌，所幸發現時仍屬早期，手術後可實現臨床治癒。醫生提醒，雖然肺結節大多屬良性，但不能排除認早期腫瘤或癌前病收變的可能，建議民眾定期檢查。

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Sick問識答
Sick問識答｜肺癌基因突變多　精準標靶治療　選擇多效果佳

綜合《錢江晚報》、《北京青年報》等內媒報道，浙江女子小張（化名）在杭州一間公司從事會計工作，平日不捱夜、不煙不酒，周末更經常跟朋友一起行山跑步，可謂十分健康。不過她早前進行公司安排的體檢後，被告知胸部電腦斷層掃描（CT Scan）發現其左肺下葉有一個10乘6毫米的混合磨玻璃結節。

小張收到通知後，隨即前往浙江大學醫學院附屬第二醫院的呼吸及危重症醫學科求醫。該院副主任李雯建議她先服藥治療9天，3個月後覆診再進行胸部高解析度CT；如果屆時結節仍然存在，可考慮進行胸腔鏡手術。結果3個月後結節並未消失，而且邊界模糊、實性成分超過50%，於是進行切除手術。術後結果顯示，該結節為肺腺癌，所幸仍屬早期，在切除有關病灶後已幾乎可以實現臨床治癒。

男子頭痛消瘦　揭患肺腺癌晚期

李雯亦分享另一病例， 指一名50歲男性患者因頭痛和消瘦求醫，檢查發現他有一個2厘米大的肺結節，之後更確認已是肺腺癌晚期，並且出現腦轉移。

李雯追問後才得知，原來該名男子許久之前曾做身體檢查，當時已發現肺部有玻璃結節，直徑約6毫米；醫生著他6個月後覆診，但他因為沒有吸煙習慣，加上聽信「肺結節在年紀大的人身上『活力不強』」的說法而未有重視。

至2年前公司安排體檢，男子的胸部CT Scan結果顯示結節已長到9毫米，且中央密度增高、周邊出現毛刺，醫生懷疑是肺癌，建議他盡快跟進；但他自覺身體並無不適，加上結節增長幅度不大，因此未有理會，結果就逐漸演變成如今的末期肺癌。

醫生：達70%病人確診肺癌時已中晚期

對此李雯解釋，多達70%病人確診肺癌時已到中晚期，錯過最佳治療時間，而末期的5年存活率更低至不足20%。她指不少民眾對肺結節有誤解，認為只要沒有明顯變大就不用處理，但其實形態及密度等因素都會影響結節的良惡性判斷。

她強調，雖然大部份肺結節皆屬良性，但亦不能排除一部份屬早期腫瘤或癌前病變。只要病人發現肺結節後願意遵從醫囑進行複診，便能及早發現變化，讓醫生對肺部健康作出較明確的評估，及時發現肺癌的可能性。因此她建議民眾每年定期檢查肺部，希望可做到早發現、早診斷、早治療。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第一期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第二期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第三期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第四期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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