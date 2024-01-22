兒童健康丨小朋友過瘦不長肉點算好？　營養師教3招飲食貼士助健康成長【附食物推薦】

▲ 營養師吳耀芬教3招改善兒童體重過輕問題。（iStock圖片）

不少家長常常擔心小孩的體重不及生長線，加上進食慢、偏食、吃飯不專心等等習慣，令家長們對照顧小孩進食都有一定的壓力和憂慮。

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我們應如何定義孩子的體重是否健康呢？

首先，可經由健康院或醫生評估孩子是否有營養不良及病理性的情況。實際上，有部分孩子雖然在生長線較低位或看似偏瘦，但精神及身體的狀況正常沒有問題則無需擔心。而偏瘦的孩子除了因為進食量少，也可能是父母屬於偏瘦或矮小的身形，在遺傳的影響下，顯得比其他孩子瘦小。

另外，進食的熱量及孩子的活動量亦會影響他們的體重，家長可考慮以下幾點來改善「吃不肥」的體質：

1.增加總熱量攝取

如孩子食量少或不愛吃正餐，可考慮在正餐之間提供高熱量但營養價值高的食物，如全脂牛奶、果仁奶、果仁類、牛油果，或多使用優質的食油烹調食物，如橄欖油、花生油、麻油、粟米油等。

2.提供足夠的蛋白質

奶製品（牛奶、芝士、乳酪）、肉類（雞、豬肉、牛、羊等）、魚類、海鮮、豆製品（豆腐、豆奶）、雞蛋等，以上食物即使是偏好某幾款（如孩子只吃豬肉和雞肉，不吃魚肉），亦能提供足夠蛋白質。建議2至5歲兒童每天進食1.5至3両肉，而6至11歲則是3至5両肉。

3.保持良好的進食氣氛

雖然孩子偏食讓家長們很頭痛，想多強制孩子進食，但讓孩子們得到進食時的愉快心情更為重要。如讓孩子一同準備食物、多提供不同的食物選擇、進食與家人一起享用的食物等，都可以增加孩子進食的興趣。

如家長們仍對孩子的體重有擔憂，可咨詢家庭醫生或營養師來配合小朋友的個人需求和喜好來安排特定的飲食模式，確保孩子的飲食營養均衡和攝取足夠的熱量。

▲ 營養師吳耀芬（Kathy）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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