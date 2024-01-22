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農曆新年2024｜啟德AIRSIDE本土尋龍記展覽　揭秘港產神龍傳奇

休閒消費 16:24 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《本土尋龍記》大型藝術展覽將於本月25日至3月12日在GATE33藝文館舉行。（Airside提供）

尚有兩星期就會踏進甲辰龍年，香港各區商場開始佈置龍年擺設，並舉辦各種賀年活動，供市民迎接龍年賀新春。啟德AIRSIDE的首個農曆新年將隆重呈獻兩大龍年主題活動，包括GATE33藝文館《本土尋龍記》大型藝術展覽，揭秘港產神龍傳奇。另外「啟躍飛龍」新春慶典三大互動裝置，並送上揮春及幸運御守，為市民帶來龍年祝福。

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尋找地道神龍故事

踏進甲辰龍年，龍的身影遍及香港不同角落，AIRSIDE秉承推動本地藝文及可持續發展的初心，藉新春佳節發掘本土民間對龍的不同想像，承傳屬於香港的神龍傳說。AIRSIDE將於GATE33藝文館誠意呈獻《本土尋龍記》大型藝術展覽。

十二生肖當中，唯龍獨尊，僅存在人類想像的瑞獸後來更成為帝王的象徵。來到文化混雜的當代香港，龍更有了充滿生活氣息的演繹。AIRSIDE透過《本土尋龍記》延伸本土民間對龍的想像，尋找地道的神龍故事。展覽彰顯龍鮮為人知的可愛可親面向，祝福市民龍年靈活善變、創作力無限。

INFO
《本土尋龍記》大型藝術展覽
地點：GATE33藝文館
日期：2024年1月25日至3月12日

「錦繡福運龍」由本地藝術家林偉強和設計師OrangeTerry攜手合作設計而成。（Airside提供）

藝術，環保元素打造喜慶氛圍

另外，AIRSIDE商場2樓中庭將帶來「啟躍飛龍」新春慶典裝置——「啟躍飛龍祈願亭園」，由本地藝術家林偉強和設計師OrangeTerry攜手合作設計「錦繡福運龍」，揉合傳統文化、藝術創作與環保元素，打造喜慶氛圍。場內更設有三大互動裝置，包括「揮春滾滾來」體驗、「一鼓作福」互動遊戲及幸運御守祈願體驗，以多姿多彩的活動迎接新一年，與眾同樂！AIRSIDE更配合活動推出三款龍年利是封 – 由香港傳奇藝術家「蛙王」設計的「龍」字利是封、Q版金龍利是封與祈願達摩造型利是封，讓你於新一年與親朋好友傳達祝福。

INFO
「啟躍飛龍」新春慶典裝置——「啟躍飛龍祈願亭園」
地點：AIRSIDE商場2樓中庭
日期：2024年1月25日至2月29日

記者：傅承嘉

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