【自閉症】自閉症小學生過去5年增長2成6　學者：雙語學習有助彌補資訊整合能力

▲ 都市大學指雙語學習有助自閉症學生彌補整合能力。(受訪者提供)

ASD是一種神經發展障礙，其特徵主要表現為在社交互動和溝通上有困難，同時伴有重複和限制行為。以往相關名稱上常有差異，例如自閉症、孤獨症、亞氏保加症等。隨診斷標準的更新，以上名稱已統稱為「自閉症譜系障礙」。根據本港教育局的數據，自2017/18至2022/23學年，自閉症譜系障礙小學生人數增加了26%。

都會大學（都大）教育及語文學院助理教授葛浩燕指出，過往只有少數研究調查了雙語學習對自閉症譜系障礙兒童語言發展的影響，並主要在英語為主的環境中進行，研究結果未必適合套用至中英並用的香港。因此，研究團隊在協康會的支持下，招募了逾40名年齡介乎五至九歲的香港自閉症譜系障礙兒童接受語言測試。

測試人員透過標準化的評估工具和互動語言遊戲，包括讓兒童觀看指定圖片，並以粵語進行問答，了解他們判斷和表達重點信息的能力。在控制了智力、年齡、加工記憶和社會經濟地位等變量之後，葛博士的研究發現自閉症譜系障礙兒童即使同時學習粵語和英語，在粵語詞彙、韻律和句法等方面均無負面表現。整體而言，雙語自閉症譜系障礙兒童在語言測試中的各項表現，與粵語單語的自閉症譜系障礙兒童無異。當回答以賓語（object）為重點信息的問題時，雙語自閉症譜系障礙兒童的表現甚至更佳。

葛表示，研究結果反映雙語學習（例如粵語和英語）未有對自閉症譜系障礙兒童母語發展造成負面影響，反而或可以彌補他們本身較弱的資訊整合能力，有助在對話中更準確地判斷和表達重點信息。她說：「多項研究已證實雙語學習能帶來許多好處，包括提升注意力、同理心、加強閱讀能力等。如果只掌握一種語言，長遠可能不利兒童成年後的生活和事業發展。」

她續指，該項研究有助於在中英雙語環境下制定更有效的干預措施和康復方案，並為家長及專業人士提供重要的指引。家長可考慮讓有需要的自閉症譜系障礙兒童盡早學習雙語，為其創造豐富的雙語環境；臨床醫護、教育工作者和其他專業人士，也可考慮在自閉症譜系障礙兒童的療程或課程中增添雙語元素，以輔助其學習和發展。

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責任編輯：陳展棋