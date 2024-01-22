喪母之痛︱癌母離世黃偉晉懊悔1件事做得最錯　見媽媽生前「未送出訊息」淚崩

▲ 台星黃偉晉寫下對亡母滿滿的謝意和一事的愧疚，媽媽生前未送出訊息曝光，令他再度淚崩。

台灣男子團體「五堅情」成員黃偉晉，向來和媽媽感情要好，不過對方在一月初不敵癌魔離世，黃偉晉不惜強忍著喪母之痛繼續敬業工作。他昨日（21）晚上突然透過社交帳號寫下對媽媽滿滿的謝意，並為一事感到愧疚致歉，又指看見媽媽生前未送出的訊息，令他再度淚崩。

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黃偉晉在個人Facebook上載了一段長文，坦言媽媽在前年發病時，已失去基礎的行動與自理能力，且被醫生診斷剩餘壽命不長。他得知消息後受到沉重打擊，又因為不願看到媽媽做化療、受苦的樣子，而選擇逃避。如今他感到十分懊悔，直言是「做得最錯的一件事情」。

那是我沒看過的她的狀態，甚至不敢也不想再看多一次，於是我逃避了，這是我做的最錯的一件事情。

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逃避見面怕牽動情緒

黃偉晉表示媽媽在家養病期間，自己很少走進房間探望她，更以此自我欺騙媽媽仍然安好，讓自己「維持一個穩定的情緒出門工作」，之後的互動只剩下訊息上的關心。直到親友也看不下他和媽媽的互動，坦言自己幾個月前才敢走進媽媽房間說一聲，「我出門了」。

後來媽媽的病情每況愈下，所以黃偉晉在病床前向媽媽道歉，並對她說出心中的話。他一直抱歉對媽媽付出太少，然而媽媽永遠都是回應，「沒關係，你們好好的就好了」。此外，黃偉晉表示媽媽看完自己跨年的表演後就從睡夢中離開了。

▲ 黃偉晉媽媽生前未傳送的訊息曝光。（相片來源：FB@黃偉晉 Wayne）

母親生前最後的鼓勵說話

他在帖文上載了不同時期和媽媽的合照，並附上2張媽媽來不及傳給他訊息的對話截圖，媽媽的手機上寫道，「兒子你很棒哦！你們都要好好照顧自己，要睡飽要吃飯喔！平安健康快樂加油」。黃偉晉表示，「再一次看到媽媽最後鼓勵我的文字，我又要哭幾次了！」，他憶起與媽媽的往事，表達無盡謝意和思念，決心想讓自己過得更好不用媽媽再擔心。最後他交代這2天已送完媽媽最後一程，對大家的關心表示感謝。

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責任編輯：王明芳