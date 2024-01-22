前東張主播丨黃穎君宣布新動向升呢做政協委員　被指是「許詩晴」原型

▲ 做人真係好有計劃！

前《東張西望》外景主持黃穎君在2021年12月宣布離巢TVB，轉職到政府部門工作，獲聘為民政事務局媒體主任，月薪為港幣$67,295。

不過在去年12月，她在社交網宣布離開工作兩年的政府部門，當時有指黃穎君轉型為YouTuber籌備網上節目，建立城市文化頻道，探索不同城市和社區的特色文化，再次向夢想進發。

前東張主播丨黃穎君辭去6.7萬元高薪政府工 轉做YouTuber：人生每站有不同風景

最新影片推介：黃心穎專訪

被笑指為「許詩晴」

日前她宣布有新動向，原來她「升呢」武漢市港區政協委員，她留言：「

建真言、獻良策❤️

承擔責任

提高參政議政能力

善用優勢，走在前面

繼續努力！」

她又指被笑言為《新聞女王》中的高海寧飾「許詩晴」原型，皆因對方在劇中也是由新聞主播轉行從政，再成為特首辦新聞專員。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

高學歷選港姐入行

黃穎君畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士，在大學4年級時參選《2012年度香港小姐競選》，其後加入TVB。

在2019年她親赴北京修讀由北京大學及香港青年聯會合辦的政治及公共行政課程，當年5月已半停工：「我記得我3、4月係《東張》追騙徒個陣，同事都唔知我有了（懷孕）。到開始4、5月見肚，同事有點擔心。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

積極為未來做好準備

翌年，她再修讀「資深行政人員文憑（政治領袖）課程」，該課程是由香港大學專業進修學院（HKU SPACE）和民主思路合作推出。

在20年底，她先後出任博愛醫院高級經理、民政事務局媒體主任等，正式淡出娛樂圈工作，又曾主持香港再出發大聯盟《2021立法會選舉‧選舉委員會界別候選人論壇》等，一直為自己將來做好準備。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R