農曆新年2024丨洪嘉豪在親戚間地位「危危乎」？　院長提早做大掃除：一有猶豫就把它捨去

▲ 洪嘉豪在1月初開始「斷捨離」執拾衣物。

人氣歌手洪嘉豪（院長）將在4月踏上紅館舉行2場處男騷，在今年農曆新年佳節，嘉豪就應該是「新年很忙」，相信都要好好為演唱會閉關！

嘉豪早前在TOPick專訪中，為大家獻上「斷捨離」實用方法，更大爆自己在親戚當中地位「危危乎」？

Kaho Live 2024丨洪嘉豪處男紅館騷盼與院友完成一件事 保持正能量：為別人帶來歡樂是福分

院長斷捨離

中國傳統有「年廿八洗邋遢」的習俗，大家都會在年廿八當日將家居大掃除，嘉豪有感只用一天作大掃除是並不足夠，故早在1月初已行動，執拾了6大袋可「斷捨離」的衣物，贈予朋友、弟弟，又或者把衣物捐出去。

嘉豪進行「斷捨離」的準則就是「要揀唔留唔得」、「一有猶豫的話就把它捨去」，真的要狠心地執拾家居！

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嘉豪地位「危危乎」

在加入演藝圈後，嘉豪依然有出席家庭拜年，開心地說：「我是享受的，也很珍惜，可能一年只得一次機會與表兄弟、阿叔、二伯等見面，我是會出席的！」

嘉豪直言一眾親戚未有向他過問娛樂圈的事，並說：「他們是很理性的，但通常也會向我分享自己喜歡的歌手。」

但原來他並不是其親戚們喜愛的歌手，透露：「叔叔們是喜歡炎明熹（Gigi），我有一次在活動上碰上Gigi，就向她說：『我阿爸個阿哥好鍾意你』。」

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嘉豪面對長輩有「計仔」

嘉豪有份與「Do姐」鄭裕玲合作HOYTV節目《去邊啊DO姐》，二人在節目中火花四濺，獲網民大讚二人合拍，又讚嘉豪充滿喜感、主持技巧不錯。

他直認自己也相當懂得與人相處：「尤其是Do姐，大家看到她是很嚴肅，但其實她會感到悶，會想有人與她玩。我就是『得閒窒佢兩句嘅死𡃁仔』，但又不敢太過份，她就覺得好玩！」

嘉豪續說：「我很懂得成為長輩的下靶，讓長輩可以寸我。當對方聽不到的時候，我又會說對方的壞話。」

▲ 《去邊啊DO姐》（影片截圖）

學會享受旅行

嘉豪又會否趁完成處男紅館騷後，去旅行作休息呢？

嘉豪過往不愛去旅行，並在2023年作出大突破，曾先後兩次到日本旅行，其中一次是拍攝《黑玻璃》MV之旅。

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品嚐當地美食、購物是嘉豪到日本旅行會做的事，嘉豪坦白地對飛行時間表達強烈不滿：「又要搭5個鐘頭飛機？我覺得5小時機程是很離譜，我是不喜歡的。」

他續說：「日本酒店房間面積很小，可以有多享受？我對旅行的態度是有改變，以往是會拋下一句『唔去』，現時就覺得『啱玩就行』。」

對於旅行的意義，他有一番看法：「離開香港是真的會忘記香港的事，但終歸都是要回香港。每一個所謂喜歡旅行的人，並不是喜歡看新事物，而是逃避現實，當然逃避一會兒也是可以。」

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記者：陳淑霖

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