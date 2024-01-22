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七仙羽派新年開運利是　分享龍年開運攻略

娛樂 17:05 2024/01/22

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七仙羽師傅大派開運利是。

七仙羽師傅日前現身粥店開幕活動，為新店剪綵，適逢龍年將至，七師傅發揮師傅愛你的精神，領頭大派新年開運利是，收到七師傅的利是一定會好運連連。

她還以其獨特發音的廣東話分享龍年開運攻略，教大家龍年的開運大法，更即場為食客加持和送上祝福，令現場氣氛帶來無限歡樂，她謂大家笑得開懷吃食得開懷就會行大運，祝願大家有個美滿的龍年。

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工作機會多多

七師傅透露兔年賺到盤滿缽滿，工作應接不瑕：「好多人找我工作，因為我夠全面，除風水玄學外，人又有趣、幽默，保險公司、銀行等都找我講talk。」

她謂龍年亦已經排到密密麻麻，工作已經排到四月，原本打算新年或聖誕去歐洲和荷蘭探望家人，但都因工作而取消。

她說：「我自己勤力又親力親為，所以好多人找我工作，我都知道有其他師傅會妒嫉我，但都無辦法 。我有叫客人找下其他師傅，但客人覺得我樣樣得。大家同行一定會有妒嫉，我無所謂的，不介意跟其他師傅合作。」

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籌備2025年通勝書

她指最近正忙於籌備2025年通勝書：「我本通勝書最賣得，年年月月都第一。因為我本書夠全面，除了風水外，還有占卜、西洋占卜和股票運程等。」

提到她如此忙碌，會否影響感情生活？她謂完全不會有影響，二人相處時間十分彈性，老公更會管接管送。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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