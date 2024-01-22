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恐怖意外｜慶祝公司成立25周年　老闆「華麗登場」從天降　斷鐵鍊直墮4.6米死亡一幕曝光

都市病 20:00 2024/01/22

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美國收益管理公司Vistex的印度裔創辦人兼行政總裁沙阿（Sanjay Shah），上周四（18日）在印度出席公司25周年派對，他與公司高層朱達特拉（Raju Datla）在舞台上方，打算搭乘升降台從天而降「登場」時，升降台意外傾倒，兩人雙雙墮地，最終沙阿經搶救不治，朱達特拉則仍然命危。

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綜合外媒報道，事發位於印度大城海得拉巴（Hyderabad）的羅摩吉電影城（Ramoji Film City），Vistex創辦人沙阿在現場舉行為期兩天的派對，以慶祝公司成立25周年。他與朱達特拉原本被安排搭乘一個懸掛在半空的升降台，然後緩緩降落在周年晚會的舞台上「登場」。

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從事發片段可見，當時兩人進入升降台後，舞台已噴出煙花準備迎接他們，但連接升降台的其中一條鐵鍊突然斷裂，兩人雙雙從約4.6米的半空摔落在舞台，現場員工全程目擊事件。

兩人事後被緊急送院搶救，創辦人沙阿最終傷重不治，而公司高層朱達特拉則仍然命危。據資料顯示，總部位於美國伊利諾伊州的Vistex由沙阿於1999年創辦，來自印度孟買他身兼公司的行政總裁。Vistex目前在全球擁有20個辦公室，員工約2,000人，他們的客戶包括通用汽車與Barilla等。

「ABC」3大原則判斷傷勢

對於遇上類似事件，要判斷傷者的創傷傷勢是否嚴重，早前，腦神經外科專科醫生黃秉康接受《晴報》訪問指，可根據「ABC」3大原則，初步了解傷者傷勢的短期發展：

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A（Airway）：
查看呼吸道是否暢順？有沒有物件阻擋傷者呼吸？

B（Breathing）：
傷者本身吸吸有否出現困難？特別留意傷勢有否傷及肋骨，或導致氣胸情況出現。

C（Circulation）：
傷者循環系統是否有異，包括血壓、脈搏等指標。

在救護車未到達之前，黃醫生指，身邊人可持續觀察傷者臨床情況的變化，如傷者出現上述「ABC」原則一些如呼吸不暢等情況，在安全情況下要盡量確保傷者維持正常呼吸；如有嘔吐物堵塞，可把傷者打側讓嘔吐物流出呼吸道等。

如果傷者情況穩定，身邊人需確保傷者身處安全地方，避免移動傷者，同時準確向999報案中心告知傷者的情況，對方到時亦有相應的急救指示。身邊人只需遵從指示穩定傷勢，一邊安撫傷者，一邊耐心等候救護車到來即可。

 

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