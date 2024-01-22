【終極上訴】鄒幸彤涉煽惑參與6.4集結脫罪　終院本周四頒布判決

▲ 鄒幸彤涉煽惑參與6.4集會脫罪，律政司提終極上訴，終院本周四頒布判決。資料圖片

前支聯會副主席鄒幸彤涉於2021年呼籲市民出席被禁止的6.4集會，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，判監15個月。鄒就定罪及刑期提出上訴得直，獲撤銷定罪及判刑。律政司早前上訴至終審法院，終院聽取陳詞後，押後頒布判決。據司法機構網頁顯示，終院將於本周四(25日)頒布判決。

上訴人律政司早前提出的法律議題包括，就煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，違反《公安條例》第17A(3)(a)及《刑事訴訟程序條例》第101I條，被告能否於抗辯時，爭議警方所發出的禁止公眾集會通知書的合法性，而該命令並已經公眾集會及遊行上訴委員會確認；若被告可爭議有關警方禁令，法院應採取什麼方式考慮有關爭議。

鄒幸彤一方早前陳詞時指，警方決定的合法性屬控罪元素之一，鄒有權在審訊中提出質疑。鄒一方又指，控方在審訊中亦負有舉證責任，若鄒提出司法覆核，責任則會落於鄒身上，而且提出司法覆核亦需要一定資源，鄒早前亦希望就一禁制令加入司法覆核，但最終因被裁定在法律上沒有資格而被拒加入，須承擔律政司訟費。

高院法官早前於判詞指，《公安條例》容許鄒幸彤於刑事審訊中質疑禁止令的合法性，鄒可挑戰禁止令的合法性。法官裁定警方沒有履行主動責任，在可行情況下容許及便利集會進行，律政司一方未能確立禁止令的合法性。鄒被控煽動參與被禁止的集會，但若禁止令並非合法發出，即使鄒呼籲他人到維園集會，亦不會違法，故裁定上訴得直。

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記者：林育慧