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鐵鳥醫生 | THEi畢業生為飛機安全護航 赴英深造向飛機工程師目標進發

親子 17:02 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

近日頻繁發生有關飛機的意外事故，令人聞之色變，讓大眾更關注飛機和航行的安全。飛機能夠安全地、有效地運行，讓旅客能夠傲翔天際、貨物安全送達，負責檢查及維修的「鐵鳥醫生」飛機工程師及維修人員，實在功不可沒。近年航空業界亦積極培育及延攬人才，以全力應對飛機航運復常，為年輕一代勾劃出事業前景。

重返校院學飛機維修

香港高等教育科技學院（THEi高科院）飛機工程（榮譽）工學士課程應屆畢業生李禧弘（Hei）中學畢業後，輾轉轉換幾份工作，其後看準飛機維修行業前景，加上自小對飛機及飛機場充滿好奇心，決定重返校園，以飛機維修為進修起點，發展專業。他先後完成相關高級文憑及學士課程，更以優異成績獲頒獎學金赴英進修。

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Hei表示﹕「機場有很多區域嚴格限制公眾出入，讓我一直很好奇，覺得它是一個神秘的地方。當香港國際機場第三跑道工程獲批，我意識到業界對人才的渴求。由於我本身讀理科，相信對工程科目較易上手，所以報讀了香港專業教育學院（IVE）飛機維修工程高級文憑，希望由基礎學起。」

高級文憑二年級時，Hei獲學校安排到廈門太古飛機工程有限公司實習，初次體驗維修飛機部件，令他更有決心投身業界。「實習時，我和同學透過電腦模擬飛機維修系統，學習按照美國航空運輸協會的ATA章節規範和保養手冊進行維修；又到機庫親身了解維修人員的實際工作，例如如何根據當地民航署要求，記錄相關維修細節等，讓我更熟悉工作環境、文化及要求，有助日後工作。」

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    • 參加培訓計劃奠下基礎

    IVE 畢業後，Hei 參加香港飛機工程有限公司的培訓計劃，入職成為飛機工程執照學員。「飛機維修員負責協助工程師檢查航班是否符合適航要求，以確保飛機在最理想及安全情況下運作。公司安排我們每三個月到不同團隊工作，以掌握機身、機翼、起落架、引擎等不同範疇的維修知識及技能。」飛機的部件成千上萬，Hei表示，由於高級文憑課程會教授飛機基本結構及系統，例如發動機、螺旋槳，理解系統之間如何互相合作，同時需要學習操作檢查機翼及引擎等不同部件的儀器，讓他在培訓期間，更容易掌握維修問題要害，以及相應的維修方法，減少出錯的機會。

    完成三年多的培訓後，Hei在2021年晉升為一級助理工程師。在眾多維修範疇中，Hei對飛機外殼維修尤感興趣，更有過特別體驗。「之前有停泊在外地的10多架飛機遭冰雹撞撃，令外殼出現200多處凹痕。飛機到港後，我和同事設法利用不同工具和無損檢驗方法掃描機身，以確認所有凹痕的位置及嚴重程度。結果發現我們無法自行維修飛機受損的地方，所以在技術支援部門協助下，即時諮詢飛機製造商，制定獲認可的解決方案。最終，我們成功在五日內完成維修工序。由此可見，與飛機製造商保持緊密聯繫和合作十分重要。」

    接受挑戰享受工作滿足感

    飛機維修人員不時在停機坪工作，不但日曬雨淋，亦消耗體力，但工作帶來的滿足感，令Hei能夠堅持下去。「試過大雨中做引擎測試，就算穿上雨衣也全身濕透，又曾經在40度高溫的飛機密閉空間工作，汗流浹背。雖然工作辛苦，但能夠成功令飛機再次起飛，我覺得甚有成功感；而且經常會遇到不同的挑戰，令我對工作保持新鮮感，也提醒我要不斷學習新知識。」

    2021年，Hei獲公司提供全額資助入讀THEi高科院飛機工程（榮譽）工學士課程，一邊累積工作經驗，一邊進修飛機工程知識。從事飛機維修工作近6年，Hei成功處理不少問題︰「飛機維修是一項講求安全、專注及耐性的工作，專業地位毋庸置疑。」他又指英國是航空元老，孕育不少飛機製造企業，擁有先進技術水平，令他一直嚮往到當地見識。憑THEi高科院的卓越表現，Hei獲頒賀維雅基金會獎學金，現已圓夢赴英修讀工程碩士課程，返港後會繼續累積經驗，日後申請成為具「簽機」資格的持牌飛機工程師。

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