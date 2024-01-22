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兒童健康︱天氣急降明早1地區得3℃　中醫推介暖胃粥做早餐

兒童健康 17:12 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

天氣急降明早1地區得3℃，中醫推介一款暖胃粥做早餐。

寒流來襲！天文台表示，強烈冬季季候風未來一兩日影響廣東，風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒。本港市區氣溫今晚（22日）將下降至10度，明日跌至嚴寒水平，各區最低氣溫約3至7度。其中新界普遍地區極為寒冷，屯門、上水、大埔及沙田得5度，打鼓嶺最低溫更降至3度。天氣寒冷，一眾學生哥、打工仔明天仍要早起上學上班，TOPick便整合了中醫師及營養師建議，推介暖胃粥及暖身食物給大家做早餐之選，不妨參考一下。

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湊得輕鬆啲
懷孕辛酸｜求子3年終如願卻患妊娠毒血症　KOL媽媽緊急剖腹產走出鬼門關

註冊中醫彭淑儀曾分享，現代人生活步驟快，講究效率，早餐常吃未經加溫的生冷飲食，或是不吃早餐，對人體氣血運行不利，也對脾胃陽氣造成很大傷害。而粥是四季皆宜的餐食，在寒冷天氣，早上起床喝一碗熱粥，暖胃也熱身；喝粥還可以增加禦寒能力，降低感冒發生的機率，並有滋潤喉嚨功效，緩解乾澀不適。

彭醫師推介一款小米淮山粥，做法及材料相當簡單：

材料：鮮山藥40克，小米50克

做法：

  • 1. 將山藥洗凈搗碎或切片，待用。
  • 2. 將山藥、小米放入鍋中，加適量的清水，用大火先煮沸。
  • 3. 轉小火煮約約半個小時，至粥稠軟爛即可。

而澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）亦曾分享12大補血食物，有助改善手腳冰冷問題（排名由低至高）：

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營養師媽媽分享10款健康早餐食譜

每日要為一家大小準備營養早餐，相信考起不少媽媽。營養師媽媽Priscilla就曾分享10款營養早餐食譜，可提供體力及生長的營養素，讓小朋友的一天有健康好開始。

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責任編輯：王明芳

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