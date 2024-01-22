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【新春優惠】友和1.25起4個周四筍貨開搶　LG、Dyson等品牌家電低至28折

社會 17:17 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

友和YOHO新年閃購低至28折扣-本周四開鑼。（友和YOHO提供）

友和 YOHO 一連四場「賀年超級閃購」本周四（25日）開鑼，每周四凌晨12時開搶，人氣家電低至28折。焦點限量LG、Dyson 空清機、吸塵機、抽濕機，最多減成 $2612。另外，一系列美妝扮靚、廚房電器、電腦裝備都有優惠，Mastercard 萬事達信用卡、BoC Pay 用戶額外再享$100即減優惠。「友和 YOHO 新年優惠 2024！一齊瓜分 1500 萬利是」詳情：https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/1373

點擊圖片放大

1月25日焦點筍貨：

人氣產品建議零售價友和YOHO閃購價
Morus Zero 消毒殺菌乾衣機HK$4880HK$3488（限量20套）
Dyson Purifier Hot+Cool HP09 Formaldehyde三合一甲醛暖風空氣清新機HK$7180HK$5889（限量10套）
LG CordZero A9Komp A9KMAX 無線吸塵機HK$6290HK$3678（限量2套）

2月1日焦點筍貨：

人氣產品建議零售價友和YOHO閃購價
Foreo UFO 3 智臻面膜儀套裝 粉紅色 (送面膜6盒)HK$4480HK$2588（限量10套）
Dyson Supersonic HD15 普魯士藍限定版 附精美禮盒HK$3780HK$3188（限量5套）

2月8日焦點筍貨：

人氣產品建議零售價友和YOHO閃購價
Samsung 27 吋 全高清 電競顯示器HK$3380HK$1988（限量1套）
開利 Carrier DC-24DA-X 抽濕機 24公升HK$3280HK$1988（限量10套）

2月15日焦點筍貨：

人氣產品建議零售價友和YOHO閃購價
Apple MacBook Pro 16" M2 Pro 筆記型電腦HK$19799HK$14988（限量2套）
【考試溫書必備】SKIDY多功能掃讀自學速學筆HK$899HK$708（限量10套）

另外，BoC Pay 用戶、Mastercard 萬事達信用卡用戶，於友和 YOHO 網店購物享$100 利是優惠。由即日起至 2024 年 1 月 27 日，BoC Pay 用戶於 YOHO 網店/門市購物滿$1500 或以上，用 BoC Pay 付款即減$100。

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

Mastercard 卡用戶也可領取 $100 利是優惠碼「MC100」，於友和 YOHO 網上購物滿 HK$1500 即減 $100，優惠期至 2024 年 2 月 29 日。

友和 YOHO 限時推出「風生水起」開運招財套裝，套裝包括：

  • Amane 天音高壓節水花灑頭 - 02S銀色輕量版
  • IRIS OHYAMA PCF-HD15 空氣對流靜音循環風扇
  • 【新年福袋】2024 龍年新春限定：原創大吉福袋

即日起至 2 月 24 日，以優惠碼「24CNYSET」即可用開運價 $538 入手「風生水起」好運套裝（原價 $1038）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責怪編輯：陳麗娜

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