【新春優惠】友和1.25起4個周四筍貨開搶　LG、Dyson等品牌家電低至28折

▲ 友和YOHO新年閃購低至28折扣-本周四開鑼。（友和YOHO提供）

友和 YOHO 一連四場「賀年超級閃購」本周四（25日）開鑼，每周四凌晨12時開搶，人氣家電低至28折。焦點限量LG、Dyson 空清機、吸塵機、抽濕機，最多減成 $2612。另外，一系列美妝扮靚、廚房電器、電腦裝備都有優惠，Mastercard 萬事達信用卡、BoC Pay 用戶額外再享$100即減優惠。「友和 YOHO 新年優惠 2024！一齊瓜分 1500 萬利是」詳情：https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/1373

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1月25日焦點筍貨：

人氣產品 建議零售價 友和YOHO閃購價 Morus Zero 消毒殺菌乾衣機 HK$4880 HK$3488（限量20套） Dyson Purifier Hot+Cool HP09 Formaldehyde三合一甲醛暖風空氣清新機 HK$7180 HK$5889（限量10套） LG CordZero A9Komp A9KMAX 無線吸塵機 HK$6290 HK$3678（限量2套）

2月1日焦點筍貨：

人氣產品 建議零售價 友和YOHO閃購價 Foreo UFO 3 智臻面膜儀套裝 粉紅色 (送面膜6盒) HK$4480 HK$2588（限量10套） Dyson Supersonic HD15 普魯士藍限定版 附精美禮盒 HK$3780 HK$3188（限量5套）

2月8日焦點筍貨：

人氣產品 建議零售價 友和YOHO閃購價 Samsung 27 吋 全高清 電競顯示器 HK$3380 HK$1988（限量1套） 開利 Carrier DC-24DA-X 抽濕機 24公升 HK$3280 HK$1988（限量10套）

2月15日焦點筍貨：

人氣產品 建議零售價 友和YOHO閃購價 Apple MacBook Pro 16" M2 Pro 筆記型電腦 HK$19799 HK$14988（限量2套） 【考試溫書必備】SKIDY多功能掃讀自學速學筆 HK$899 HK$708（限量10套）

另外，BoC Pay 用戶、Mastercard 萬事達信用卡用戶，於友和 YOHO 網店購物享$100 利是優惠。由即日起至 2024 年 1 月 27 日，BoC Pay 用戶於 YOHO 網店/門市購物滿$1500 或以上，用 BoC Pay 付款即減$100。

Mastercard 卡用戶也可領取 $100 利是優惠碼「MC100」，於友和 YOHO 網上購物滿 HK$1500 即減 $100，優惠期至 2024 年 2 月 29 日。

友和 YOHO 限時推出「風生水起」開運招財套裝，套裝包括：

Amane 天音高壓節水花灑頭 - 02S銀色輕量版

IRIS OHYAMA PCF-HD15 空氣對流靜音循環風扇

【新年福袋】2024 龍年新春限定：原創大吉福袋

即日起至 2 月 24 日，以優惠碼「24CNYSET」即可用開運價 $538 入手「風生水起」好運套裝（原價 $1038）

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責怪編輯：陳麗娜