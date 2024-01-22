  • 14°C
香港時間 : 2024122日 (週一) 18:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【垃圾徵費】謝展寰親自拉扯垃圾袋展示柔韌度　冀公眾接觸實物感安心

社會 17:28 2024/01/22

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

環境局局長謝展寰。(曾耀輝攝)

垃圾徵費延遲至8月1日實施，環境及生態局局長謝展寰今日（22日）出席立法會環境事務委員會，強調推遲政策實施時間是負責任的做法，會把握時間透過多次的演練，讓公眾了解執行細節。謝展寰又主動回應指定垃圾袋「易爛」的流言，當場展示垃圾袋實物並多次拉扯，「係咪子彈都打唔穿？當然我哋係講緊一般垃圾袋啫」，相信市民接觸到實物會安心。

謝展寰表示，明白市民對收費實際操作細節有疑問，認為最有效的方法是實地考察及演練，驗證垃圾收費的操作。當局會在4月1日起試行垃圾收費，付費購買訂定垃圾袋及標籤，當局亦會物色住宅大廈試行，相關大廈會免費獲得指定垃圾袋及標籤。

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

環保署副署長陸嘉健表示，在實行垃圾收費首6個月，當局會向三無大廈、鄉郊村屋及公屋居民，免費派發容量15公升的指定垃圾袋，每戶每月可獲20個。他指，目前建立了約3,000零售點出售指定垃圾袋及標籤，將會在本月下旬起陸續出售，亦有數百間藥房申請成為零售商，當局正在處理申請。當局會在公共屋邨設立專門銷售點及其他銷售途徑，由公屋僱用的物管公司、清潔商或保安公司，向環保署採購，並安排在屋邨管理處、自動售賣機等出售。

民建聯陳克勤提到，坊間仍有不少市民不了解執行細節，「有居民話如果之後要換光管，咁點處理呢，係咪要扑爛佢（再丟棄）？如果你扑爛佢又產生危險，化學物質，或者有玻璃碎」。謝展寰回應稱，最理想做法是透過演練向公眾示範如何處理，以地拖棍為例「紮埋一齊長型垃圾平啲，再唔係地拖頭拆左去，棍拎去回收」，稱地拖棍及光管均是可回收物料。

謝展寰續說，垃圾徵費是鼓勵市民多減廢及回收，重申垃圾徵費作用絕對不是政府增加收益，款項會用於推廣減廢回收，又認為市民表現過於恐慌，指其他地方推行垃圾徵費都要3至5年時間「社會情緒、風氣、習慣、文化先慢慢改變，所以大家唔需要太過緊張」，強調政策有適應期供大眾學習及改變，政策推行初期只會針對極端行為執法。

實政圓桌田北辰直斥政府一再推遲重要政策，是嚴重損害政府威信，又指法例早已列明政策實施首半年為適應期，容許市民就不同實際例子詢問政府，建議政府8月1日「落重藥」，全港免費派發膠袋3個月，讓市民適應「邊做邊學」。

謝展寰回應指，單靠文字及口述解說，效果不太好，如「邊做邊學」只會引起更多誤解，需要有實際示範，；至於是否需要全港免費派發膠袋，他認為減廢回收是要全民參與，不需要向全民免費派袋，以更妥善運用公帑，期望鼓勵物業管理公司自行按需要購買指定膠袋。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責怪編輯：蘇文軒

環境及生態局 謝展寰 村屋 物業管理 物業管理公司 公屋 垃圾徵費 環保署 民建聯 銷售

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

逆轉人生｜日送200單外賣3年勁賺百萬　「跑單王」還債又買樓：努力大於一切
逆轉人生｜日送200單外賣3年勁賺百萬　「跑單王」還債又買樓：努力大於一切
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）