【垃圾徵費】謝展寰親自拉扯垃圾袋展示柔韌度　冀公眾接觸實物感安心

▲ 環境局局長謝展寰。(曾耀輝攝)

垃圾徵費延遲至8月1日實施，環境及生態局局長謝展寰今日（22日）出席立法會環境事務委員會，強調推遲政策實施時間是負責任的做法，會把握時間透過多次的演練，讓公眾了解執行細節。謝展寰又主動回應指定垃圾袋「易爛」的流言，當場展示垃圾袋實物並多次拉扯，「係咪子彈都打唔穿？當然我哋係講緊一般垃圾袋啫」，相信市民接觸到實物會安心。

謝展寰表示，明白市民對收費實際操作細節有疑問，認為最有效的方法是實地考察及演練，驗證垃圾收費的操作。當局會在4月1日起試行垃圾收費，付費購買訂定垃圾袋及標籤，當局亦會物色住宅大廈試行，相關大廈會免費獲得指定垃圾袋及標籤。

環保署副署長陸嘉健表示，在實行垃圾收費首6個月，當局會向三無大廈、鄉郊村屋及公屋居民，免費派發容量15公升的指定垃圾袋，每戶每月可獲20個。他指，目前建立了約3,000零售點出售指定垃圾袋及標籤，將會在本月下旬起陸續出售，亦有數百間藥房申請成為零售商，當局正在處理申請。當局會在公共屋邨設立專門銷售點及其他銷售途徑，由公屋僱用的物管公司、清潔商或保安公司，向環保署採購，並安排在屋邨管理處、自動售賣機等出售。



民建聯陳克勤提到，坊間仍有不少市民不了解執行細節，「有居民話如果之後要換光管，咁點處理呢，係咪要扑爛佢（再丟棄）？如果你扑爛佢又產生危險，化學物質，或者有玻璃碎」。謝展寰回應稱，最理想做法是透過演練向公眾示範如何處理，以地拖棍為例「紮埋一齊長型垃圾平啲，再唔係地拖頭拆左去，棍拎去回收」，稱地拖棍及光管均是可回收物料。

謝展寰續說，垃圾徵費是鼓勵市民多減廢及回收，重申垃圾徵費作用絕對不是政府增加收益，款項會用於推廣減廢回收，又認為市民表現過於恐慌，指其他地方推行垃圾徵費都要3至5年時間「社會情緒、風氣、習慣、文化先慢慢改變，所以大家唔需要太過緊張」，強調政策有適應期供大眾學習及改變，政策推行初期只會針對極端行為執法。

實政圓桌田北辰直斥政府一再推遲重要政策，是嚴重損害政府威信，又指法例早已列明政策實施首半年為適應期，容許市民就不同實際例子詢問政府，建議政府8月1日「落重藥」，全港免費派發膠袋3個月，讓市民適應「邊做邊學」。

謝展寰回應指，單靠文字及口述解說，效果不太好，如「邊做邊學」只會引起更多誤解，需要有實際示範，；至於是否需要全港免費派發膠袋，他認為減廢回收是要全民參與，不需要向全民免費派袋，以更妥善運用公帑，期望鼓勵物業管理公司自行按需要購買指定膠袋。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責怪編輯：蘇文軒