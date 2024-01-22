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功課壓力｜內地學生放40日寒假要做18本作業　家長狠批無意義：抄都來不及

休閒消費 19:04 2024/01/22

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近年學校的功課壓力越來越重，惟功課太多，不但為學生帶來沉重的負擔，亦令家長壓力爆煲。近日有內地家長在網上發文申訴，在即將來臨的40天寒假，學校竟然給孩子18本寒假作業，令他崩潰留言︰「用抄的都來不及了」。

質疑作業多是為了賣書

這名內地家長於社交平台發文爆料，指學校要孩子在40天假期內完成18本寒假作業︰

教育領域的形式主義越來越嚴重了，不到40天的寒假，中間還夾個春節，留了18本寒假作業。 孩子問我，就算不經過大腦，直接抄答案都得抄半個月，這樣的作業意義何在？ 既浪費時間又浪費紙張，不如出合理的作業量，至少還能動動腦子，有些收穫。

帖文發出後，不少家長身同感受，直指學校的安排大大增添家長壓力︰「搞的孩子過年都在書桌前做作業」、「最後變成是給家長添麻煩」。更有網友質疑作業多是為了賣書，因為要用學校指定的書籍，銷量十分可觀。

到頭來是家長做作業

更有人說除了作業，老師還要孩子每天背誦古文、閱讀課外讀物、幫忙做家事等，但到頭來這些都變成「家長做作業」，因為孩子為了準時完成，不是抄同學功課就是敷衍亂寫，對學習沒幫助。

有指大部分家長對學校作業的安排十分不滿，但卻敢怒不敢言，畢竟孩子還要繼續上學，誰也不想投訴學校惹麻煩，因此令情況越來越惡化。

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責任編輯：王明芳

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