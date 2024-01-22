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金手指丨梁朝偉劉德華病房鬥戲絕密片段曝光　導演莊文強：賞心悅目的享受

娛樂 22:51 2024/01/22

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《金手指》

電影公司今日（1月22日）發布了一條梁朝偉與劉德華在醫院病房一場扣人心弦的對手戲，而此片段在公映版沒有曝光！
 
這場戲講述梁朝偉所飾演的程一言，首次被劉德華所飾演的廉署高級調查主任劉啟源拘捕，但甫踏入廉署，程一言便應聲暈倒，之後更以患病為由拖延劉啟源的調查進度，並把辦公室搬到病房，肆無忌憚食雪茄、飲洋酒。

極度囂張的程一言將劉啟源叫到病房，貌似從容卻語帶恐嚇：「你咁玩法，會搞到好多人！」劉啟源不甘示弱道：「我梗係知！」程一言步步進逼：「你玩得起㗎喇？！」劉啟源再表明立場：「我冇諗過我玩唔起！𢭃得呢份糧，就預咗喇！」

程一言冷笑指向劉啟源：「你預咗就好喇！」再拋下一句：「冇嘢啦！」劉啟源踏出病房前不忘下令：「同我還原呢度（病房）！」

金手指丨絕密刪剪片段曝光　與梁朝偉合作阿Sa夢想成真

《金手指》

莊文強讚賞心悅目
 
短短1分15秒的對手戲，便能將程一言的狂妄霸道，以及劉啟源的擇善固執，刻劃得淋漓盡致，無論語氣、節奏、眼神等各方面交流，偉仔與華仔均在輕描淡寫之中發揮出極致的默契，難怪導演莊文強形容：「看梁朝偉與劉德華演戲，真是賞心悅目的享受！」
 
梁朝偉笑言：「華仔的確是我的好拍檔，他專業、經驗豐富，又是一個用心的演員，這樣的好對手，試問還可到那裡找？」偉仔剖析，他與華仔的默契，早已建基於電視台拍劇歲月，歷盡多年的交手，彼此之間的合拍與信任牢不可破，偉仔補充：「每次遇上華仔，總會帶來新衝擊，即使埋位前沒有怎麼排練，我臨場演些什麼，他總有辦法接得上，這就是默契！」

《金手指》

勾起《鹿鼎記》回憶
 
要數偉仔與華仔的劇集代表作，自必令人想到《鹿鼎記》，意想不到的是，程一言這個角色，也讓偉仔想到《鹿鼎記》中的韋小寶，他說：「在我的表演生涯裡，極少接拍程一言這類角色，甚至與以前角色也很難聯繫得上，較接近可能是韋小寶吧，雖然兩者都是老千，但感覺完全不一樣！」

開機前，偉仔習慣做足準備功夫，當深入研究角色，他發現程一言被認定是大老千、大反派的另一面：「我相信每個人都是身不由己的，程一言本來是馬來西亞華僑建築師，偷渡來香港尋找新機遇，最初也是一心重操故業，沒想到起樓變炒樓，更變成金融市場的詐騙罪犯，一切都是天意弄人！」

《金手指》

華仔數難忘作品
 
談到兩大殿堂級影帝長達40年的合作，一般會概括分為《鹿鼎記》、《無間道》及《金手指》三個階段，但心水清如華仔，卻點出還有不少令他難忘的作品。

華仔說：「我們真正合作的第一個階段，應該是從《獵鷹》開始，當時我們剛剛認識，偉仔演我女朋友（陳敏兒）的弟弟，劇中我還是他的偶像呢！接著就是《鹿鼎記》，之後轉到電影圈，我們合作了《中環英雄》、《五虎將之決裂》與《反斗馬騮》，始終未有爆出特別火花，直到《無間道》，才是真正成功的電影作品！《金手指》之後，我還在期待下一次合作會是什麼，表演上有沒有新的代表作！」

《金手指》

偉仔成熟不少
 
導演莊文強盛讚，這對最佳拍檔在《金手指》的演出，對觀眾是一次「賞心悅目的享受」，華仔謙言：「多謝導演對我和偉仔的讚賞，對演員來說，感受與努力是非常重要的事，作為後輩與新人，確實要有不同的演出經歷，才能做到不一樣的演出！」

相隔近20年後聚首，華仔感覺自己與偉仔都成熟了不少，更能互相配合彼此的演出：「我剛跟偉仔聊過，經過這麼多年後，我們都變得成熟，正如之前跟劉青雲，也很久沒有合作，還是一樣有新鮮感；每天在《金手指》開工，面對偉仔永遠都有新鮮感，就如當年拍攝《鹿鼎記》，很清新的味道、最純真的演出，我也會以好新鮮的演出回應偉仔！」

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