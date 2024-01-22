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垃圾徵費丨8大上門回收傢俬機構一覽　全新家具未必收+符合條件可免費

家事百科 18:35 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

全港8大上門回收傢俬機構一覽。

【回收/傢俬回收/大掃除/電器回收】臨近歲晚大掃除，又適逢垃圾徵費在即，很多家庭都想盡快扔掉舊傢俬，可以聯絡上門回收二手傢俬服務的機構，有部分只要符合指定條件，更可免費上門回收傢俬，翻新後再轉售或轉贈有需要家庭，減少製造垃圾。不過，消委會提醒，二手傢俬回收條款各異，並提出4個注意事項。

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回收傢俬丨1. 家點綠二手傢俬回收

家點綠專門收集二手傢俬，包括電視櫃、鞋櫃、咖啡桌/茶几、餐桌椅、沙發、椅子、書架、抽屜櫃、燈、辦公桌椅、大型衣櫃、床架、油畫、花盆、裝飾用品及廚房用具等。回收條件要狀態良好及仍然可用，磨損程度可接受。每次上門回收服務，機構都會收取一個基本交通費的補貼。
 
所收集的部分物品會捐贈予公眾，而其他則會在二手傢俬市場出售。家點綠會提供上門回收服務，適用於香港島、九龍及新界（不包括離島）；同時接受市民自行送到他們位於荃灣的倉庫。不接受傢俬包括入牆櫃或定造、有明顯損壞（如沙發表面有破洞、有凹痕的地毯、金屬生鏽等）、已不能操作的傢俱（如抽屜不能打開, 滑門不能活動等)、已拆除的傢俱。

電話：2328 3901 / 2328 3907
WhatsApp：9303 0679
地址：荃灣沙咀道381至389號榮亞工業大廈21樓A及C座
網站：【按此】

回收傢俬丨2. 綠色二手傢俬倉

提供全新和二手傢俬買賣、傢俬存倉、搬運、清理和回收服務，接受客人透過WhatsApp或電郵提供照片和資料，並提供上門回收或運送到倉庫的服務，回收地點必須有升降機直達。如傢俬新淨循環再用，可以免費上門回收（香港島及離島區除外）。香港島一些地區如鴨脷洲、黃竹坑、大潭、淺水灣和赤柱，需要收取200元一次性運輸費用。如果傢俬價值較低（如宜家傢俬），由於運輸成本較高，需要補貼運輸費用。

電話/WhatsApp：6998 1881
地址：新界元朗廈村新圍219號（金麟軒附近）
網站：【按此】

回收傢俬丨3. 執到寶二手傢俬專門店

主要回收和翻新二手傢俬，自設車隊專門回收適用於200至500呎單位的傢俬，如摺疊桌、上下格床、高架床、組合床、床架、電視櫃、鞋櫃、衣櫃、組合櫃、桌椅、層架、辦公室傢俬等。「執到寶」專門回收小巧傢俬，不回收大型傢俬，尤其超過96吋或不符合一般家庭需求的傢俬，即使全新或價值昂貴；也不回收損壞、有漬、發霉、回收價值低或不能重用之傢俬，如入牆傢俬。

機構會派專人上門拆走和回收傢俬，由師傅因應地區、貨量和質量決定收費或免費處理，並對收到的傢俬進行簡單清潔和修理，然後拍照展示在網站上作二手買賣。機構亦可為客人報價清走需要棄置的傢俬，如客人購買傢俬，送貨時可一併回收傢俬。

電話/WhatsApp: 5442 3000
地址：葵涌葵豐街1至15號盈業工業大廈8樓10號及12號室
網站：【按此】

回收傢俬丨4. HAPPYSHOP哈哈笑二手店

提供回收、翻新和轉售二手傢俬服務，可提供傢俬的照片和大廈資料以便報價。所有回收到的傢俬會經過清潔、修復和翻新後在網站上展示轉售。即使零件如適用於其他地方，也會用作組裝，不會被直接棄置堆填。無論當中是否有家具可被回收，客人都可憑收據換對應的購物優惠券，每1,000元可換取100元購物券。

WhatsApp：6387 1255
地址：荃灣沙咀道368號形方12樓1208室
網站：【按此】

回收傢俬丨5. 曙光計劃

曙光計劃是透過「曙光搬運」進行傢俬和電器回收和轉贈，傢俬必須狀態良好、能正常使用且磨損程度可接受，而電器如洗衣機、微波爐及雪櫃等都能正常操作及配件齊全，使用年期不超過7年。客人可透過WhatsApp提供實物相片、回收日期和地點資料，機構會根據傢俬數量和地區收費。

收集到的傢俬和電器經分類、處理、檢查或翻新後，部分會捐贈予有需要家庭，另一部分則會在轄下二手店以廉價轉售。未能合適轉贈的傢俬，亦可選擇報價清走。不接受的傢俬和電器包括冷氣機、入牆家具、特別訂造尺寸、高度超過8呎有明顯破損、已預先拆卸、配件不齊全、不能正常操作；也不接受所有電腦、電子產品、周邊產品包括鍵盤、滑鼠、打印機、傳真機、遊戲機、影印機、手機等。

WhatsApp：9521 1192（回收部）/ 6694 3660（二手店）
二手家品店地址 : 新界屯門新平街2號屯門工業中心C座6樓C2及C4室
網站：【按此】

回收傢俬丨6. 五十步傢俬工作室

提供免費上門回收傢俬和電器服務，對於不合規格的傢俬也提供收費回收服務，例如使用年期超過3年或以上、新舊程度8成或以下、屬於入牆/封膠/訂造、非標準尺寸規格、已自行拆卸的傢俬、五金零件不齊全、有明顯破損、​不能正常運作或使用、其中一邊超過150cm，以及偏遠地區及屋苑大廈搬運限制。

機構會將二手傢俬進行設計和翻新，讓藝術融入其中，延續傢俬生命。只要填妥自提到倉/上門回收表格，再WhatsApp提交，機構便會因應先後次序及緊急情況回覆處理。

電話：9869 2358
地址：新界屯門新合里5號美基工業大廈12樓E室
網站：【按此】

回收傢俬丨7. 床師傅回收床褥

提供床褥回收和翻新服務，可以處理各種品牌和類型的床褥，包括乳膠、連鎖彈簧和獨立袋裝彈簧床褥。無論床褥表面破損、凹陷，還是尺寸不合，他們都可以進行修復和翻新。翻新後的床褥質量可以媲美全新床褥，並且軟硬度與原本一樣。

床師傅會安排搬運公司上門運走和送回床褥，但運費需要客人支付。回收的床褥可以進行修復和翻新，再捐贈給長者和有需要人士；狀況差的就拆開分類，如彈簧床褥的金屬彈簧可以循環回收。床師傅還提供床褥改短或加長的服務，以及床褥的角位裁剪，比購買新床褥更經濟實惠。

電話：9869 2835
地址：葵榮路12-18號安發工業大廈6樓A室
網站：【按此】

回收傢俬丨8. HKMCC回收按摩椅

HKMCC提供按摩椅回收服務，他們擁有專業的估價團隊，可評估按摩椅的價值及是否適合作慈善用途。HKMCC會提供專人上門進行回收，同時亦提供按摩椅搬運和存倉服務。

電話/WhatsApp：3469 8766
地址：沙田大圍成運路21-23號群力工業中心504室
網站：【按此】

消委會回收傢俬4個貼士

1. 傢俬回收要求各有不同

消委會早前檢視過7間本港二手傢俬回收服務公司中，一般都可回收的傢俬外觀都需要較新淨、可重用性頗高，以及結構上安全。大部分公司會視乎傢俬的款式、數量、搬運地區或尺寸而決定是否回收。大型傢俬如碌架床、組合櫃和衣櫃等都需拆件以便運輸。但亦有個別公司指明只會接受不需拆裝的家具。

2. 太殘舊大多不被回收

太舊、已損壞或褪色的傢俬一般不被接受回收，只能棄置處理。入牆或訂造等太繁複和個人化的傢俬亦普遍不能回收，有個別公司表明不會回收某品牌傢俬。

3. 家庭電器能回收

電視、影音套裝、冷氣機、雪櫃等家庭電器亦能被回收，但須確保能正常運作。

4. 事先與回收機構溝通好

回收前提早與機構溝通，預先傳送傢俬照片和資料給機構作參考，否則機構有機會以傢俬與描述不符拒收或加徵附加費。

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責任編輯：林綺玲

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