【法律年度開啟典禮】林定國︰獨立司法權沒有在國安案件中受損　某西方政客倡制裁法官用意險惡

▲ 林定國指，沒有絲毫證據顯示，司法機構獨立的司法權在涉及國家安全的案件中受到損害。(資料圖片)

律政司司長林定國認為，沒有絲毫證據顯示，司法機構獨立的司法權在涉及國家安全的案件中受到損害，又批評某西方國家的政客，建議對香港負責處理國家安全案件的法官及司法人員實施制裁，是污衊在香港實施的維護國家安全法，向香港法官及司法人員施壓，用意險惡。

林定國今日（22日）在法律年度開啟典禮致辭表示，司法機構肩負有效防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動的憲制責任。他指，每當法院聆訊涉及國家安全的事宜，司法機構都必須獨立行使審判權以履行上述憲制責任，特別是司法機構有責任確保被控干犯國家安全罪行的被告獲得公平審訊，並確保只根據相關法律和證據判定被告有罪與否，僅此而已。至關重要的是須確保司法機構在審理有關國家安全的案件時，如同審理其他任何類型的案件一樣，能夠在不受任何干預的情況下行使審判權。

至於要驗證司法機構是否做到，在不受任何干預的情況下行使審判權，林定國認為，最佳方法是確定法庭如何和基於甚麼理據裁決國家安全案件。他稱，一般而言，有關國家安全的法庭聆訊全部都是公開進行。更重要的是，法庭就此作出的一切決定和判決都在司法機構的網站公布，可供免費閱覽。大眾可輕而易舉地了解有關法庭程序，以及鑽研法庭所作決定和裁決的理由。他稱︰

真正的問題在於很多人不求甚解便妄下定論。任何有意求真而又理性客觀的旁觀者都會發現，沒有絲毫證據顯示司法機構獨立的司法權在涉及國家安全的案件中受到損害。



林定國指，必須注意一個不幸的事實，就是司法機構獨立的司法權曾經、或將來也可能遭受來自其他國家的威脅，

例如於去年十一月，某西方國家的政客（及其支持者）建議對香港負責處理國家安全案件的法官及司法人員實施制裁。這些政治操弄看來要達到兩個目的：一是污衊在香港實施的維護國家安全法；二的用意則更為險惡，就是向香港法官及司法人員施壓，企圖阻撓他們審理或干預他們如何審理國家安全案件。

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責任編輯：區綽彥