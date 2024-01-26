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超市大搜查｜32款火鍋湯底熱量＋鈉含量大比拼　營養師推介3款較健康之選

食用安全 12:00 2024/01/26

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32款火鍋湯底熱量＋鈉含量大比拼，營養師推介3款較健康之選。

天氣寒冷，又到了打邊爐的季節。不過，市面上的火鍋湯底營養價值相差甚遠，當中更蘊藏健康風險，因此湯底的選擇十分重要。本報搜羅市面共32款即食火鍋湯底，並邀請Greenutss的營養師Kristen推介低脂低鈉的即食火鍋湯底，教大家如何食得更健康。

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Kristen表示，大部分即食火鍋湯底的脂肪和鈉質含量較高，過多的飽和脂肪攝取會令身體製造更多壞膽固醇；而過多的鈉攝取會影響體内水與礦物質的平衡，導致體內水分滯留而出現水腫的問題。

本報搜集市面上共32款即食火鍋湯底，營養成分如下：

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根據英國政府的標準，每100克食物含超過600毫克鈉即屬於高鈉食品。另外，參考食品法典委員會對低鈉食物的標準，食物必須符合每100克不多於120mg鈉的要求。世界衞生組織亦建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（即略少於一平茶匙食鹽)。

在31款湯底中，有26款湯底屬於高鈉，其中最高鈉的是「李錦記清雞火鍋上湯」，每100克湯含有9,890毫克鈉；而最低鈉為「IMAGINE有機低鈉走地鮮雞湯」。另外，最高卡路里的火鍋湯底為「海底撈牛油火鍋湯底」和「海底撈麻辣清油火鍋湯底」，每100克湯底就已有接近600kcal，相等於兩碗半飯的卡路里。

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另外，Kristen推介3款低脂低鈉的火鍋湯底為相對健康的選擇：

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以上3款火鍋湯底的脂肪含量都少於0.5克，根據香港食物安全中心對於低脂或不含脂肪食物的標準，這幾款火鍋湯底屬於不含脂肪食物的類別。其次，雖然只有「IMAGINE有機低鈉走地鮮雞湯」符合香港食品法典委員對於低鈉食物的標準，但其餘兩款的鈉含量都不超過600毫克，所以皆不屬於高鈉。加上，相比其他鈉含量不超過600毫克的火鍋湯底，這幾款的火鍋湯底的鈉含量更低。

如何選購火鍋湯底

Kristen表示，在選購火鍋湯底時，要注意營養標籖上的脂肪含量及鈉含量。火鍋湯底中的脂肪主要都是飽和脂肪，過多的飽和脂肪攝取會令身體製造更多壞膽固醇，而令膽固醇更容易沉積在血管裏面，導致血管內壁變厚、血壓上升和心血管疾病風險增加。

同時，人體需要攝取一定的鈉質以維持體内水和礦物質的平衡，但攝取過量的鈉會導致體內水分滯留而出現水腫。當血管因膽固醇積聚而變窄，過多鈉攝取會增加血管中的血液容量，嚴重的更會出現血壓上升，從而增加心血管壓力，令中風和心臟病風險大增。她又強調，患有心血管疾病、高血壓，以及腎功能受損的人士都應避免進食即食火鍋湯底。

進食火鍋3大建議

另外，在食用各樣食材的次序上著手都可以食得更健康：

  • 先食菜後食肉。先食菜可以讓人有一定的飽腹感，避免因為飢餓感而過量進食，導致攝取超出身體所需的熱量。
  • 食完肉後避免再進食菜。大部分的即食湯底的脂肪和鈉質含量較高，而肉在湯底中烹煮會釋出油脂，如果再放入菜，菜就會黏附湯底中大量的脂肪。當進食這些吸滿湯的食材時，會令身體攝取更多湯底中的脂肪和鈉質。
  • 加入水分稀釋和避免飲用湯底，以減少脂肪和鈉質的攝取。

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責任編輯：何沛怡

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