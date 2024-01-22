TVB小花丨王虹茵宣布做人妻　發文感謝未婚夫愛錫：我們就像好朋友

▲ TVB小花王虹茵結婚了。

TVB小花王虹茵（Sharlene）今日（22日）在社交網報喜，接受圈外男友求婚：「Happy to announce, I SAID YES!💍❣️Lenelene 要結婚了！💐」

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宣布做人妻

她感謝男友一直以來的照顧和愛錫：「我們在一起快7年了，謝謝你喺咁多年入邊對我嘅照顧 ，永遠給我無限支持力量，包容我嘅直率，孩子氣，又愛哭又愛笑！六年入邊相遇相知到相愛，太不可思議。但幸運地我們很愛與對方分享，不管是每天嘅經歷，開心唔開心，各種新奇好玩，美的事物…我們就像好朋友，什麼都可以聊！」

Sharlene指喜歡對方，是其一生做過最好的決定：「期待未來日子共你渡過更多難忘嘅時間，不忘照顧我，也可以讓我照顧你！」

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運動員出身

Sharlene曾為女子藝術體操運動員，曾參與《2005年全港學界健美體操比賽》、《第四十九屆體育節全港藝術體操公開比賽》、《第12屆國際普及體操節》等多個全國青少年錦標賽及國際錦標賽；在2009年更奪得《2009年全國青少年藝術體操錦標賽》青年組紗巾項目第一名、個人全能第四名和授予國家一級運動員資格。

直到2012年，Sharlene專注學業而決定退下來，在2021年大學畢業後，簽約為TVB成親生女，曾主持《#後生仔傾吓偈》、《Think Big天地》、《勁歌金曲》節目，同時兼任國際體操總會韻律體操教練。

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