  • 14°C
香港時間 : 2024122日 (週一) 18:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【釣魚騙案】28間銀行參與短訊發送人登記制度　通訊辦歡迎決定

社會 18:23 2024/01/22

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

通訊事務管理局辦公室。（梁偉榮攝）

銀行業將於1月28日參與「短訊發送人登記制」，通訊事務管理局辦公室發言人今天（22日）表示，歡迎銀行業最新公布，以協助市民識別短訊發送人的身分，提防電話及短訊詐騙。

隨著28間主要銀行加入登記制後，將進一步降低市民被假冒短訊詐騙的風險。通訊辦指，會繼續與香港金融管理局及香港銀行公會保持緊密聯繫，協助其他銀行參與登記制。

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

根據登記制，所有已登記參與的公司或機構，會使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊予本地流動服務用戶。自2023年12月28日起，主要電訊商已率先參與登記制。詳情可查閱通訊辦網站

通訊辦呼籲，在任何情況下，當市民收到陌生人發送的短訊時，都應提高警惕。絕不要向身分未經核實的短訊發送人披露個人、銀行戶口或信用卡資料、轉帳金錢或開啓短訊內的超連結，以免蒙受損失。如有任何懷疑，應立即向警方舉報。

通訊辦稱，會密切監察登記制的實施情況，並會與其他行業及政府部門商討，鼓勵更多使用短訊與客戶聯繫的機構參與登記制。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【提防騙案】恒生籲客戶慎防偽冒fb與ig廣告　騙徒誘導提供銀行資料
20:12 2024/01/04
【提防騙案】恒生籲客戶慎防偽冒fb與ig廣告　騙徒誘導提供銀行資料
【援交騙案】警方2周錄逾90宗援交騙案　七旬翁買5萬iTunes禮品卡作「保證金」
13:10 2024/01/15
【援交騙案】警方2周錄逾90宗援交騙案　七旬翁買5萬iTunes禮品卡作「保證金」
【釣魚騙案】通訊辦年底試行短訊發送人登記制度　警方：勿亂開不明來歷的連結
00:01 2023/05/19
【釣魚騙案】通訊辦年底試行短訊發送人登記制度　警方：勿亂開不明來歷的連結

你可能感興趣

【提防騙案】恒生籲客戶慎防偽冒fb與ig廣告　騙徒誘導提供銀行資料
20:12 2024/01/04
【提防騙案】恒生籲客戶慎防偽冒fb與ig廣告　騙徒誘導提供銀行資料
【援交騙案】警方2周錄逾90宗援交騙案　七旬翁買5萬iTunes禮品卡作「保證金」
13:10 2024/01/15
【援交騙案】警方2周錄逾90宗援交騙案　七旬翁買5萬iTunes禮品卡作「保證金」
【釣魚騙案】通訊辦年底試行短訊發送人登記制度　警方：勿亂開不明來歷的連結
00:01 2023/05/19
【釣魚騙案】通訊辦年底試行短訊發送人登記制度　警方：勿亂開不明來歷的連結
罪案 網絡保安 通訊事務管理局 信用卡 電訊 香港金融管理局 香港 電訊商 香港銀行公會 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

逆轉人生｜日送200單外賣3年勁賺百萬　「跑單王」還債又買樓：努力大於一切
逆轉人生｜日送200單外賣3年勁賺百萬　「跑單王」還債又買樓：努力大於一切
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）