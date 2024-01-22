【釣魚騙案】28間銀行參與短訊發送人登記制度　通訊辦歡迎決定

▲ 通訊事務管理局辦公室。（梁偉榮攝）

銀行業將於1月28日參與「短訊發送人登記制」，通訊事務管理局辦公室發言人今天（22日）表示，歡迎銀行業最新公布，以協助市民識別短訊發送人的身分，提防電話及短訊詐騙。

隨著28間主要銀行加入登記制後，將進一步降低市民被假冒短訊詐騙的風險。通訊辦指，會繼續與香港金融管理局及香港銀行公會保持緊密聯繫，協助其他銀行參與登記制。

根據登記制，所有已登記參與的公司或機構，會使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊予本地流動服務用戶。自2023年12月28日起，主要電訊商已率先參與登記制。詳情可查閱通訊辦網站。

通訊辦呼籲，在任何情況下，當市民收到陌生人發送的短訊時，都應提高警惕。絕不要向身分未經核實的短訊發送人披露個人、銀行戶口或信用卡資料、轉帳金錢或開啓短訊內的超連結，以免蒙受損失。如有任何懷疑，應立即向警方舉報。

通訊辦稱，會密切監察登記制的實施情況，並會與其他行業及政府部門商討，鼓勵更多使用短訊與客戶聯繫的機構參與登記制。

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責任編輯：陳麗娜