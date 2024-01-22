【消費物價】去年12月基本通脹1.4%　總結2023年平均通脹1.7%

▲ 去年12月基本通脹1.4%，總結2023年平均通脹1.7%。（資料圖片）

政府統計處今日（22日）公布2023年12月份的消費物價指數，按年上升2.4%，較2023年11月份的相應升幅（2.6%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，去年12月份基本通脹率按年升幅為1.4%，亦較去年11月份的1.6%為低。處方指，按年升幅收窄主要是由於新鮮蔬菜價格下跌及電力費用跌幅擴大所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，去年12月止的2個月的平均每月升幅為0.4%，與截至去年11月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在去年12月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升19.2%）、衣履（上升4.0%）、外出用膳及外賣（上升3.6%）、雜項服務（上升3.2%）、交通（上升2.9%）、住屋（上升2.8%）、雜項物品（上升2.2%），以及基本食品（上升0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2023年12月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌4.8%），以及耐用物品（下跌1.0%）。

政府發言人表示，去年12月份基本消費物價通脹率維持溫和。外出用膳及外賣和衣履的價格按年繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。2023年全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.7%。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會保持溫和。外圍價格壓力應會繼續減弱。與此同時，本地營商成本或會隨着經濟繼續恢復而面對一些上升壓力。政府會繼續留意情況。

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責怪編輯：陳麗娜