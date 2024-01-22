  • 12°C
香港時間 : 2024122日 (週一) 21:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

本尊就位丨陳嘉慧演花魁迷倒孔德賢謝東閔　Erica首拍民初戲嘆唔易做：要收斂吓

娛樂 18:37 2024/01/22

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

剛升呢為人妻的陳嘉慧在《本尊就位》演「花魁」白雪花。

即將播出的TVB新劇《本尊就位》，由孔德賢神棍陳木昆、謝東閔演神仙呂洞賓，至於女主角是早前成為人妻的「宅男女神」陳嘉慧（Erica）。

今次陳嘉慧在《本尊就位》飾演「花魁」白雪花，身世可憐，自幼父母雙亡、遭親人賣落妓院「溫香玉院」，結果憑藉自身美貌及氣質，成為一代花魁，初夜更引發瘋狂爭奪戰。

TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚　出動航拍拍攝氣派十足

《本尊就位》陳嘉慧。

每個造型仙氣十足

雪花另外還會介入木昆及呂洞賓之間大玩「人仙愛情三角錯」，事緣木昆因為一張相片對雪花一見鍾情，奇招盡出但求抱得美人歸，可惜雪花偏偏對中途殺出兼不談兒女私情的呂洞賓動真情，令木昆打翻醋罈，並對不知就裏的呂洞賓一再為難，雪花最終到底情歸何處亦是劇集其中一大看點。

飾演花魁的Erica，在劇中造型個個均仙氣十足，除有花魁look、民初便服Look，還有純白仙女Look。談到造型，Erica坦言感謝監製用心打造，並笑謂由於全部造型均設計用心，細至髮型及髮飾均有分別，故每次換裝時均花費不少時間。

《本尊就位》陳嘉慧。

同時拍《你好，我的大夫》

自有角色（意指有對白的演員）後，首演民初戲的Erica，坦言最高難度不是要背誦劇中大量詩詞歌賦，而是不能做自己，Erica說：「我個角色比較斯文，所以講嘢嘅時候要盡量拎番啲矜持嘅感覺出嚟，我本身份人比較活潑，所以演時要收斂吓。」

Erica又謂由於拍攝《本尊就位》期間同時要拍《你好，我的大夫》，睡眠時間不足，也是另一難度所在。

最新影片推介：黃心穎專訪

TOPick柴犬追星
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色【有片】
16:20 2023/09/19
【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色【有片】
TVB小花丨陳嘉慧晒超聲波照　宣布「升呢」做人母：我們仨
09:43 2023/11/29
TVB小花丨陳嘉慧晒超聲波照　宣布「升呢」做人母：我們仨
TVB小花丨陳嘉慧晒老公視覺6連環放閃　Erica愛「重口味」開心分享陀B近照
11:43 2023/12/28
TVB小花丨陳嘉慧晒老公視覺6連環放閃　Erica愛「重口味」開心分享陀B近照
TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚　出動航拍拍攝氣派十足
11:32 2024/01/04
TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚　出動航拍拍攝氣派十足

你可能感興趣

【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色【有片】
16:20 2023/09/19
【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色【有片】
TVB小花丨陳嘉慧晒超聲波照　宣布「升呢」做人母：我們仨
09:43 2023/11/29
TVB小花丨陳嘉慧晒超聲波照　宣布「升呢」做人母：我們仨
TVB小花丨陳嘉慧晒老公視覺6連環放閃　Erica愛「重口味」開心分享陀B近照
11:43 2023/12/28
TVB小花丨陳嘉慧晒老公視覺6連環放閃　Erica愛「重口味」開心分享陀B近照
陳嘉慧 謝東閔 孔德賢 電視劇 TVB

最高瀏覽

美林邨𠝹刀襲擊案｜35歲女報稱出𨋢遭陌生漢箍頸手腿𠝹傷　警調查揭與事實不符　事主疑患一病
美林邨𠝹刀襲擊案｜35歲女報稱出𨋢遭陌生漢箍頸手腿𠝹傷　警調查揭與事實不符　事主疑患一病