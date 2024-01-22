本尊就位丨陳嘉慧演花魁迷倒孔德賢謝東閔　Erica首拍民初戲嘆唔易做：要收斂吓

▲ 剛升呢為人妻的陳嘉慧在《本尊就位》演「花魁」白雪花。

即將播出的TVB新劇《本尊就位》，由孔德賢神棍陳木昆、謝東閔演神仙呂洞賓，至於女主角是早前成為人妻的「宅男女神」陳嘉慧（Erica）。

今次陳嘉慧在《本尊就位》飾演「花魁」白雪花，身世可憐，自幼父母雙亡、遭親人賣落妓院「溫香玉院」，結果憑藉自身美貌及氣質，成為一代花魁，初夜更引發瘋狂爭奪戰。

TVB小花丨陳嘉慧獲老公浪漫求婚 出動航拍拍攝氣派十足

▲ 《本尊就位》陳嘉慧。

每個造型仙氣十足

雪花另外還會介入木昆及呂洞賓之間大玩「人仙愛情三角錯」，事緣木昆因為一張相片對雪花一見鍾情，奇招盡出但求抱得美人歸，可惜雪花偏偏對中途殺出兼不談兒女私情的呂洞賓動真情，令木昆打翻醋罈，並對不知就裏的呂洞賓一再為難，雪花最終到底情歸何處亦是劇集其中一大看點。

飾演花魁的Erica，在劇中造型個個均仙氣十足，除有花魁look、民初便服Look，還有純白仙女Look。談到造型，Erica坦言感謝監製用心打造，並笑謂由於全部造型均設計用心，細至髮型及髮飾均有分別，故每次換裝時均花費不少時間。

▲ 《本尊就位》陳嘉慧。

同時拍《你好，我的大夫》

自有角色（意指有對白的演員）後，首演民初戲的Erica，坦言最高難度不是要背誦劇中大量詩詞歌賦，而是不能做自己，Erica說：「我個角色比較斯文，所以講嘢嘅時候要盡量拎番啲矜持嘅感覺出嚟，我本身份人比較活潑，所以演時要收斂吓。」

Erica又謂由於拍攝《本尊就位》期間同時要拍《你好，我的大夫》，睡眠時間不足，也是另一難度所在。

最新影片推介：黃心穎專訪