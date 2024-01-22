  • 12°C
香港時間 : 2024122日 (週一) 21:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

我家孩子不上幼稚園 | 過度活躍孩子不被理解的背後 平靜作畫被讚笑得開懷

親子 18:58 2024/01/22

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

「你響度有乜嘢最鍾意做？」
我問這位參與我們同住計劃的少年人。

「我最鍾意就係喺度可以靜吓！」
少年鬆一口大氣的說。

我非常驚訝，因為他一直被學校評為過度活躍，不守秩序。然而，他卻在我面前很平靜地坐著，一邊傾談、一起作畫。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

不被理解渴望平靜

「我屋企好嘈，細佬成日同我嗌交，阿媽總係幫住細佬，話我搞到家嘈屋閉，我已經習慣晒俾父母屈，係我錯晒，係我唔啱囉！」
他一筆一筆的畫得漂亮、卻一字一字的吐出不快。

真心的，他畫得真不錯。

「而家唔使再煩，唔使俾老師話、唔使俾阿媽鬧，個腦終於可以唞吓！」
我也終於明白他所說的「靜吓」是什麼意思。

他不單止個腦靜吓，身體也靜了下來！

過度活躍的孩子也能平靜作畫。

行為流露內心感覺

心理學家朋友曾經告訴我，人如果不能抒發內心感覺，便會在行為流露出來。例如䟴腳、坐立不安等舉動，都是表達着潛藏的不安。

少年因為學校認為他太活躍，騷擾上堂；父母覺得他不聽話，才來到我們這裏。

在我眼中，他卻是正常得很的少年，只不過性格有點獨特。然而，傳統教育這個沒有彈性的箱子容納不下這些孩子，這些孩子也不適合擠在這個狹小空間。

難怪少年坐不定，因為他不曾被接納，所有人都覺得他很麻煩。

被讚甜笑心花怒放

少年其實非常聰穎，又有美感，還很懂得穿搭的。我經常讚他有型，他反應很是驚訝，但又甜笑得心花怒放，或許太少俾人讚吧。

還好，現在少年可以表達心裏話！我和他畫畫的幾小時，他沒有半點過度活躍過，真的沒有！

或許，正如他所說，終於找到了平靜!

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : Esther Chu

相關文章

香港家書 | 學童自殺問題引起社會關注 及早尋求精神治療免悲劇發生
17:16 2024/01/12
香港家書 | 學童自殺問題引起社會關注 及早尋求精神治療免悲劇發生
教大碩士課程論壇 | 全方位實踐體驗式學習 建立軟實力及終生學習能力
今日 16:19
教大碩士課程論壇 | 全方位實踐體驗式學習 建立軟實力及終生學習能力
鐵鳥醫生 | THEi畢業生為飛機安全護航 赴英深造向飛機工程師目標進發
今日 17:02
鐵鳥醫生 | THEi畢業生為飛機安全護航 赴英深造向飛機工程師目標進發

你可能感興趣

香港家書 | 學童自殺問題引起社會關注 及早尋求精神治療免悲劇發生
17:16 2024/01/12
香港家書 | 學童自殺問題引起社會關注 及早尋求精神治療免悲劇發生
教大碩士課程論壇 | 全方位實踐體驗式學習 建立軟實力及終生學習能力
今日 16:19
教大碩士課程論壇 | 全方位實踐體驗式學習 建立軟實力及終生學習能力
鐵鳥醫生 | THEi畢業生為飛機安全護航 赴英深造向飛機工程師目標進發
今日 17:02
鐵鳥醫生 | THEi畢業生為飛機安全護航 赴英深造向飛機工程師目標進發
夫妻之道 小學 家庭教育 兒童健康 老師

最高瀏覽

美林邨𠝹刀襲擊案｜35歲女報稱出𨋢遭陌生漢箍頸手腿𠝹傷　警調查揭與事實不符　事主疑患一病
美林邨𠝹刀襲擊案｜35歲女報稱出𨋢遭陌生漢箍頸手腿𠝹傷　警調查揭與事實不符　事主疑患一病