我家孩子不上幼稚園 | 過度活躍孩子不被理解的背後 平靜作畫被讚笑得開懷

「你響度有乜嘢最鍾意做？」

我問這位參與我們同住計劃的少年人。

「我最鍾意就係喺度可以靜吓！」

少年鬆一口大氣的說。

我非常驚訝，因為他一直被學校評為過度活躍，不守秩序。然而，他卻在我面前很平靜地坐著，一邊傾談、一起作畫。

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不被理解渴望平靜

「我屋企好嘈，細佬成日同我嗌交，阿媽總係幫住細佬，話我搞到家嘈屋閉，我已經習慣晒俾父母屈，係我錯晒，係我唔啱囉！」

他一筆一筆的畫得漂亮、卻一字一字的吐出不快。

真心的，他畫得真不錯。

「而家唔使再煩，唔使俾老師話、唔使俾阿媽鬧，個腦終於可以唞吓！」

我也終於明白他所說的「靜吓」是什麼意思。

他不單止個腦靜吓，身體也靜了下來！

▲ 過度活躍的孩子也能平靜作畫。

行為流露內心感覺

心理學家朋友曾經告訴我，人如果不能抒發內心感覺，便會在行為流露出來。例如䟴腳、坐立不安等舉動，都是表達着潛藏的不安。

少年因為學校認為他太活躍，騷擾上堂；父母覺得他不聽話，才來到我們這裏。

在我眼中，他卻是正常得很的少年，只不過性格有點獨特。然而，傳統教育這個沒有彈性的箱子容納不下這些孩子，這些孩子也不適合擠在這個狹小空間。

難怪少年坐不定，因為他不曾被接納，所有人都覺得他很麻煩。

被讚甜笑心花怒放

少年其實非常聰穎，又有美感，還很懂得穿搭的。我經常讚他有型，他反應很是驚訝，但又甜笑得心花怒放，或許太少俾人讚吧。

還好，現在少年可以表達心裏話！我和他畫畫的幾小時，他沒有半點過度活躍過，真的沒有！

或許，正如他所說，終於找到了平靜!

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