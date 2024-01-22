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【餐廳情報】麥當勞App推堂食送餐服務　掃二維碼點餐即可坐定定品嚐美食

社會 19:01 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

踏入2024年，麥當勞亦繼續不斷創新，推出「去麥記lor？」第二擊，由1月22日起，麥當勞App正式推出堂食送餐服務，讓顧客享受最優質和便利的用餐體驗，坐定定就能享受麥當勞美食。而麥當勞亦會再度攜手一眾人氣歌手、藝人及DJ帶來「去麥記lor？」「戚眉」創意短片，遨請各位粉絲一齊體驗麥當勞App堂食送餐服務。

由即日（22日）起，麥當勞App將正式推出堂食送餐服務，顧客進入麥當勞餐廳後，只需選定位置坐下，掃描桌上的QR Code，就會自動進入麥當勞App的點餐介面，揀選心水美食並付款，其後便會有專人將食物送到您面前。

而麥當勞更邀請到星光熠熠的陣容為您示範如何在麥當勞App使用堂食送餐服務！大家只需由即日起瀏覽香港麥當勞官方社交平台（FacebookInstagram）即可看到一眾星級顧客包括胡楓（修哥）、羅蘭、MC張天賦、Gareth.T、朱薰及其子女——之仔和妹之使用麥當勞App堂食點餐，享受送餐便利服務。 

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責怪編輯：陳麗娜

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