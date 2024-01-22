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馬國明繼續為TVB立功　《飛常日誌》150萬觀眾捧場成上周收視之冠

娛樂 19:17 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《飛常日誌》

翡翠台上周（15日至21日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周首播由香港機場管理局全力協助，馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、洪永城等主演劇集《飛常日誌》，跨平台直播收視最高23.1點，150萬觀眾捧場，膺上周節目收視榜首。

翡翠台上周一至周五晚各節目收視平穩，資訊節目《東張西望》最高收視23點（150萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.9點（136萬觀眾）。

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《飛常日誌》

《飛常日誌》最高收視23.1點

首周播出劇集《飛常日誌》最高收視23.1點（150萬觀眾）；由周柏豪、王敏奕主演的時裝懸疑愛情劇《旁觀者》，最高收視16.4點（107萬觀眾）。

肥媽、李家鼎主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》最高收視13.9點（90萬觀眾）；《大灣區美味好玩攻略》最高收視14.2點（92萬觀眾）。

周六晚《亞洲超星團》最高收視14.2點（92萬觀眾），周日晚歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視20.3點（132萬觀眾），飲食節目《去到邊食到邊》最高收視14.9點（97萬觀眾）。

撰文 : TOPick柴犬出動

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