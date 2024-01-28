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農曆新年2024｜奶龍新年現身2大領展商場　3.5米高迎春舞龍成焦點+6大打卡位

親子好去處 14:24 2024/01/28

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

今個農曆新年，奶龍現身2大領展商埸，設有6大打卡位！（相關機構提供）

【親子好去處/農曆新年2024/新年商場/奶龍】龍年將至，不少人為了應節都會購買與龍相關的產品，作為今年龍年的主角奶龍更會現身香港與大家共慶新春！由即日起至3月24日，黃大仙中心與彩園廣場呈獻「辰龍賀歲」活動，多個可愛奶龍會設於商場不同位置，當中包括3.5米高奶龍舞龍迎春裝置，與一系列獨家限量精品，各位粉絲切勿錯過！

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6大打卡位 必影3.5米高奶龍舞龍裝置

由即日起至3月24日，領展旗下2大商場黃大仙中心與彩園廣場會呈獻「辰龍賀歲」活動，深受大人小朋友歡迎的可愛奶龍會現身，與大家共渡佳節。

黃大仙中心必影3.5米高「奶龍舞龍迎春裝置」！（相關機構提供）

黃大仙中心設有3大奶龍打卡位，分別位於北館地下的「奶龍牌坊」、南館的「財神奶龍」及商場內的3.5米高「奶龍舞龍迎春裝置」，當中舞龍迎春裝置更由本地紮作雄獅樓親手製作，是今次必影打卡位！

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另外，彩園商場設有3個3米高的充氣奶龍打卡位，每個奶龍都帶上與新年有關的飾物，非常趣致。在商場內亦有2大賀年奶龍打卡位，大家記得找齊所有奶龍集郵！

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點晴互動遊戲 奶龍現身見面

黃大仙中心舉辦多項新春活動，於2月10至12日（年初一至年初三）期間，大家可以免費参加商場舉辦的舞獅點睛互動遊戲，屆時奶龍亦會快閃出現，與大家見面，共迎新歲。而年初一及年初三分別會有「雄獅樓舞龍隊伍賀歲」和「傳統麵粉公仔現場製作及換領」。

彩園廣場亦會在2月13及17日（年初四及年初八）舉辦「奶龍新春見面會」，Link Up 會員消費滿指定金額即可參與，名額有限，先到先得。 

獨家限量奶龍精品 必藏平安御守

由即日起至3月3日，Link Up會員在黃大仙中心以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領賀年揮春、平安御守或地毯等，讓大家一同接收奶龍的新年祝福。

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而彩福廣場，在活動期間Link Up會員上載與奶龍新春裝置的照片至社交媒體，即可換領文件夾；消費滿指定金額亦可換領「奶龍立體造型水杯」。所有禮品數量有限，換完即止。

領展 X 奶龍 「辰龍賀歲」新春活動詳情
日期：即日起至3月3日
時間：上午11時至下午8時
地點：黃大仙中心北館及南館；上水彩園廣場

2大商場活動詳情：

黃大仙中心

日期：2月10日（年初一）
時間：下午1時至3時
活動︰辰龍獻瑞賀新春舞龍表演+新春音樂表演+奶龍新春快閃見面會
地點︰黃大仙中心北館一樓中庭

日期：2月11日（年初二）
時間：下午1時至3時
活動︰奶龍新春快閃見面會
地點︰黃大仙中心北館一樓中庭

日期︰2月12日（年初三）
時間：中午12時至下午4時
活動︰傳統手作麵粉公仔現場製作及換領+新春兒童舞蹈表演+奶龍新春快閃見面會
地點︰黃大仙中心北館一樓中庭

上水彩園廣場

日期：2月13日及17日
時間︰下午2時至4時
活動︰奶龍新春見面會
地點：上水彩園廣場

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責任編輯：王明芳

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