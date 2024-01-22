【三角朱古力】一款口味三角朱古力含有塑膠異物　食安中心要求回收

▲ 一款口味三角朱古力含異物，食安中心要求回收。(三角朱古力網頁)

食物安全中心公布，一款口味的三角朱古力可能含有塑膠異物，呼籲市民不要食用，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

涉事的產品名稱為TOBLERONE的Milk Chocolate with Honey and Almond Nougat。產品資料如下：

來源地：瑞士

淨重：一百克

進口商及分銷商：Integrated Market Services Asia Limited

此日期前最佳：二○二四年十二月一日

批次編號：OOY4233553

中心發言人表示，中心接獲有關產品製造商的香港代表通知，正回收上述批次產品，因為有關產品可能含有塑膠異物。中心得悉事件後，隨即聯絡有關進口商及分銷商跟進。根據其提供的資料，該進口商及分銷商已將所有受影響批次產品停售和下架，並主動展開回收。市民可於辦公時間致電有關進口商及分銷商的熱線2848 0808，查詢上述產品的回收事宜。



發言人呼籲市民如購入受影響批次產品應停止食用。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

責任編輯：陳展棋