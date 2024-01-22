【法律年度開啟典禮】杜淦堃：23條諮詢必須透明徹底　大律師公會盡力傳達意見

▲ 大律師公會主席杜淦堃。（朱永倫攝）

大律師公會主席杜淦堃今日在2024年的法律年度開啟典禮致辭時稱，《基本法》23條立法無疑會引發新一輪關注香港未來的爭論，為了真正服務和保護香港和市民，新法例必須清晰和準確，諮詢過程必須透明和徹底，以駁斥任何特區政府對民意充耳不聞的說法。

杜淦堃表示，在立法過程中，維護國家安全與保障《基本法》賦予的基本權利，兩者之間的平衡，必應謹調慎校。

杜淦堃續稱，相信政府在立法過程，會認真考慮大律師公會的意見，公會亦會盡力利用專業知識，傳達意見和專業見解。

張舉能：國安法均被定罪非因降低定罪門檻

終審法院首席法官張舉能在典禮後會見傳媒時指，司法機構不宜評論《基本法》23條立法，法院會一如既往，根據普通法詮釋法律和應用法律，並按照普通法的原則和精神，去處理所有案件。

被問到對國安法生效後，對已審結案件的被告均被定罪有何看法時，張舉能強調每宗案件定罪與否，都是建基於案件檢控的罪名、提出的證據及指控，並非因降低定罪門檻的緣故。

▲ 香港律師會會長陳澤銘。（朱永倫攝）

陳澤銘：企圖威脅制裁違背法治每一個核心價值

律師會會長陳澤銘致辭時指， 過去一年，一而再有外部勢力，企圖透過威脅制裁被委派處理某類案件，或基於法定角色而履行職責的法官、檢控人員及政府官員進行施壓，批評相關行為明顯干預司法、檢察和政府管治誠信， 違背法治每一個核心價值。

陳澤銘強調，本港法官嚴格依法審理所有案件，包括涉及國家安全的案件，他們獨立行使司法權，恪守司法誓言，堅定地履行司法職責，以無懼威嚇、無偏、無私、無欺之精神，主持正義，又指若不反駁這些政治驅動的企圖，就會令事實和法律原則模糊不清， 混淆公衆。

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記者：戴朗希