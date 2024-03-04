  • 18°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 01:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【糖尿病】中大學者研究糖尿病新療法　細胞植入人體降血糖水平

社會 00:00 2024/03/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

Stephen Dalton及其團隊正研發治療糖尿病的幹細胞療法。(陳靜儀攝)

中大賽馬會「幹細胞及再生醫學」創科實驗室正透過幹細胞療法，嘗試打破糖尿病的治療規則。實驗室透過使用人體幹細胞，然後將它們從胚胎階段分裂成成熟的棕色脂肪細胞，以增加人體的新陳代謝率，令糖尿病患者的血糖水平降低。如研究順利，預料10年新的治療方法可以面世。

實驗室總監杜卓勳向本報表示，將被改造的細胞放入小型設備中，並植入人體內，以發揮治療的效用。團隊預計，新治療方法誕生初期，植入細胞可以維持1-2年的作用，患者不需再服用傳統藥物，只需定期抽血監察血糖水平，預料隨著技術的改善，植入的細胞可以終身發揮作用。

2022年來港成立實驗室的杜卓勳(stephen dalton)表示，目前糖尿病的藥物，效果並非完美，亦非所有患者適合。另外，大部分療法均是於西方開發，用以治療當地的第2型糖尿病。不過華人及西方人的代謝疾病之間的發病機制及原理存在不同，他舉例西方人大多肥胖，不過患上糖尿病的華人則不一定存在肥胖的問題。

培植細胞植入人體   如研究成功毋需傳統藥物

團隊計劃開展適用於華人糖尿病的幹細胞療法，目前正進行老鼠實驗，透過注射棕色脂肪細胞，以改善人體的新陳代謝情況。團隊正研究，當細胞培植完成後，將被改造的細胞放入小型設備中，並透過於皮膚上開一個小洞，以生物科技的方式植入人體，可以保護細胞來自人體免疫系統的排斥。

團隊預計需要五年時間，才可進入臨床試驗階段，亦需要覓得內地藥廠合作，以解決藥物研發資金的難題，預計至少需要10年，藥物才會正式面世。

團隊表示，預料新治療方法誕生初期，植入細胞可以維持1-2年的作用，不過隨著技術的改善，植入的細胞可以終身發揮作用。他表示，如果藥物研發成功，糖尿病病人或不再需要使用傳統藥物，但需要持續監測血糖水平。

如何確保安全性?  會對整個細胞基因組進行檢查

杜卓勳表示，細胞生產需要於特定的GMP實驗室進行，亦指須做大量的實驗證明這些細胞是安全，例如對細胞的整個基因組進行檢查，以確保不會引起癌症及其他疾病，指若安全性研究做得正確，不會有問題。他亦指，15年前科學界已有新方法，可以生成不使用胚胎的多能幹細胞。所以過去的倫理問題已大致得到解決。

杜卓勳指，對未來幹細胞領域的發展方向感到樂觀，相信療法將會成為遊戲規則的改變者 (game changer)，挽救許多生命。他預計在未來5到10年內，這些細胞將開始用於治療帕金遜症，幹細胞也可以用於 CAR-T免疫治療對付癌症、治療鐮狀細胞性貧血等血液疾病，以及眼睛黃斑病變。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

令人心痛｜英王查理斯45歲堂妹夫驟逝　驗屍官曝光死因令人震驚
令人心痛｜英王查理斯45歲堂妹夫驟逝　驗屍官曝光死因令人震驚