【糖尿病】中大學者研究糖尿病新療法　細胞植入人體降血糖水平

▲ Stephen Dalton及其團隊正研發治療糖尿病的幹細胞療法。(陳靜儀攝)

中大賽馬會「幹細胞及再生醫學」創科實驗室正透過幹細胞療法，嘗試打破糖尿病的治療規則。實驗室透過使用人體幹細胞，然後將它們從胚胎階段分裂成成熟的棕色脂肪細胞，以增加人體的新陳代謝率，令糖尿病患者的血糖水平降低。如研究順利，預料10年新的治療方法可以面世。

實驗室總監杜卓勳向本報表示，將被改造的細胞放入小型設備中，並植入人體內，以發揮治療的效用。團隊預計，新治療方法誕生初期，植入細胞可以維持1-2年的作用，患者不需再服用傳統藥物，只需定期抽血監察血糖水平，預料隨著技術的改善，植入的細胞可以終身發揮作用。

2022年來港成立實驗室的杜卓勳(stephen dalton)表示，目前糖尿病的藥物，效果並非完美，亦非所有患者適合。另外，大部分療法均是於西方開發，用以治療當地的第2型糖尿病。不過華人及西方人的代謝疾病之間的發病機制及原理存在不同，他舉例西方人大多肥胖，不過患上糖尿病的華人則不一定存在肥胖的問題。

培植細胞植入人體 如研究成功毋需傳統藥物

團隊計劃開展適用於華人糖尿病的幹細胞療法，目前正進行老鼠實驗，透過注射棕色脂肪細胞，以改善人體的新陳代謝情況。團隊正研究，當細胞培植完成後，將被改造的細胞放入小型設備中，並透過於皮膚上開一個小洞，以生物科技的方式植入人體，可以保護細胞來自人體免疫系統的排斥。

團隊預計需要五年時間，才可進入臨床試驗階段，亦需要覓得內地藥廠合作，以解決藥物研發資金的難題，預計至少需要10年，藥物才會正式面世。

團隊表示，預料新治療方法誕生初期，植入細胞可以維持1-2年的作用，不過隨著技術的改善，植入的細胞可以終身發揮作用。他表示，如果藥物研發成功，糖尿病病人或不再需要使用傳統藥物，但需要持續監測血糖水平。

如何確保安全性? 會對整個細胞基因組進行檢查

杜卓勳表示，細胞生產需要於特定的GMP實驗室進行，亦指須做大量的實驗證明這些細胞是安全，例如對細胞的整個基因組進行檢查，以確保不會引起癌症及其他疾病，指若安全性研究做得正確，不會有問題。他亦指，15年前科學界已有新方法，可以生成不使用胚胎的多能幹細胞。所以過去的倫理問題已大致得到解決。

杜卓勳指，對未來幹細胞領域的發展方向感到樂觀，相信療法將會成為遊戲規則的改變者 (game changer)，挽救許多生命。他預計在未來5到10年內，這些細胞將開始用於治療帕金遜症，幹細胞也可以用於 CAR-T免疫治療對付癌症、治療鐮狀細胞性貧血等血液疾病，以及眼睛黃斑病變。

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記者：陳展棋