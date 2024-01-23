【盛智文專訪】打造地標多辧盛事吸客　各界提升至國際水平

本港疫情後經濟未走出困局，旅遊及零售業仍然「捱打」。蘭桂坊集團主席盛智文接受本報專訪，他指出香港在一國兩制優勢下，必須凸顯香港的「國際」地位，善用香港這個「品牌」效應，從城市佈局、地區特色、以至商場及餐廳，各界別都應提升至「國際」水平，迎合旅客喜歡體驗式打卡旅遊文化，促進旅客消費。

他建議，邀請國際著名建築師為各區打造地標，並利用今年底落成的啟德體育園，舉辦更多大型表演盛事，吸引旅客慕名來港，「我們必須⁹急起直追，否則會被拋離。」

旅客喜好轉變 迎合打卡體驗旅遊

去年訪港旅客有3,400萬人次，回復至疫情前2017/2018年平均約55%，其中內地過夜客更回復64%。不過旅遊及零售業仍未走出疫後陰霾，加上港人外遊及北上消費熾熱，業界仍陷於水深火熱。

「蘭桂坊之父」盛智文指出，香港必須認真現實，問題癥結在於旅客喜好轉變，尤其內地客，「他們更年輕，有旅遊經驗，有不同想法，例如跟小紅書推介買個漢堡包去麥當勞道打卡、去蘭桂坊路牌打卡、去深水埗買復古相機、去遠足露營。」此外，內地疫情前已降低部分日用消費品關稅，令貨品價格與香港拉近，2020年起更將海南離島旅客免稅購物額度加大，因此內地客來港豪買的年代已成過去，而內地物價甚至比香港平3至4成，反而是港人蜂擁到深圳消費。

盛智文直言，香港必須作出改變，迎接這波浪潮。他坦言不可再「食老本」，由城市佈局、軟硬件實力，各界別都要出力救經濟。

盛智文：「香港之所以吸引人，就是我們是一個國際都市，因此我們要不同於其他內地城市。」

▲ 盛智文指，不進則退，各界別都應出力救經濟。（陳靜儀攝）

打造國際地標 商場餐廳要求變

他指，首先旅遊要有先聲奪人的賣點，他舉例不少國際大城市都有令人慕名打卡的地方，例如紐約曼哈頓的哈德遜城市廣場，早年由英國鬼才建築師設計Thomas Heatherwick設計的蜂巢型地標建築「Vessel」，以及由紐約鐵道改建成空中步道公園，吸引不少旅客前往。

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港府今年將推出全新旅遊藍圖2.0，18區區議會亦正構思促進地區經濟活動，盛智文認為應該提升至「國際級數」，他建議邀請國際及內地著名建築師為本港各區設計特色地標，更直言坊間的夜市作用不大，「對本地客或者有市場，但旅客不會為此而來啊！」

提升旅遊零售配套，不止政府牽頭，各界亦要轉型求變。盛智文再舉例，溫哥華及三藩市會聯想起碼頭的特色餐飲零售，他指天星碼頭亦可增加更多餐飲零售配套，為百年歷史注入新動力，善用這個旅客必到的景點。

盛智文指本地商場都要創新，「深圳商場又靚又大又多品牌，應有盡有，香港的傳統商場都要求變啦。」他指簡單如餐廳都要「升呢」，「不可以還用返100年前的裝修和餐單啦！」

本港旨望大型盛事吸客，盛智文說，幸好會展業疫後反彈展場爆滿，但場地不足局限發展；以澳門博企增加非博彩投資，大搞演唱會吸客，「我都有朋友為了看張學友演唱會去澳門。」他直言：「啟德體育園落成延遲太耐，否則我們應該有國際巨星Talyor Swift來港演出。」他說，啟德體育園今年底啟用，除了體育活動，甚至國際表演、藝術活動都可舉行，令人主動來港。

「我們要醒覺，一定要創新轉型，不可坐以待斃了！」

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記者：吳雋妍、黃穎津