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【盛智文專訪】促樓市全面撤辣　蘭桂坊北上發展邀約多

社會 06:01 2024/01/23

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本港零售餐飲業普遍吹淡風，盛智文指，股市樓市齊跌，打擊港人消費意慾，他認為現時是合適時機為樓市撤辣，提振經濟。而蘭桂坊去年生意逆市上升，盛智文坦言確有內地客在其餐廳酒吧動輒消費數十萬元，內地多個城市近年不停邀請蘭桂坊集團北上投資，「我們保持創新，這是致勝之道。」

早前盛智文指本港零售業逐漸重回2018年水平，有業界坦言並未感受到。盛智文對本報指出，去年11月本港零售業銷貨價值約342億元，按年升15.9%；他坦言整體零售市況不差，但個別行業仍未回暖。

望減息刺激經濟

不少人指本港物價貴，他認為原因之一是港元與美元掛鈎，但必須維持以穩定貨幣；另一問題是股市樓市下跌，市民勒緊荷包。他認為目前是適當時機對樓市撤辣，「發展商才有信心投地建屋；市民置業後，樓價上升獲利致富，這就是香港。」

他直言：「目前需要一根『火柴』去燃點經濟。」

他指若樓市過度升溫，政府可適時重新加辣。他又指，市場預期今年中至年底美國減息，可望刺激經濟好轉，尤其樓市對本港儲備相當重要。

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蘭桂坊集團內地豪客消費高

零售市道不景，但蘭桂坊集團生意暢旺，「講真我都好驚喜，我們餐廳酒吧生意非常好。」他說，內地客佔30%至35%，本地客佔一半，外國客佔15%至20%，「有內地客一晚消費40萬至50萬元，點最靚的香檳，而不是花100元飲2杯啤酒坐一晚。」

他指，蘭桂坊集團已進駐成都15年，近年包括武漢、三亞等內地城市一直邀請他們北上投資，部分有機會成事。

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記者：吳雋妍、黃穎津

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