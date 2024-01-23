【盛智文專訪】國安法穩定本港　發展創科迎全球趨勢

疫後香港踏上復常之路，惟經濟在全面通關一年後仍未完全復甦，而地緣政治下中美關係緊張加劇、港人及旅客消費模式轉變，盛智文仍對香港前景抱有信心，多番提到香港必須保持「一國兩制」的優勢鞏固國際地位，同時積極發展創科融入人工智能新趨勢。

他更反駁外界認為《港區國安法》令本港失自由，他指國安法有助本港穩定，更說美國的國安法比香港更嚴厲。

疫情期間不少國際企業撤出香港，部分總部遷往新加坡等城市。盛智文稱，香港的「招牌」仍在，事實上部分企業已重返香港，而未來本港聚焦發展北部都會區，有內地及美國創科龍頭企業已進駐河套區，反映香港對外資仍有吸引力。

盛智文指，人工智能是全球發展大趨勢，他認為本港急須發展及善用科技。

「AI是改變一切的下一個未來。香港，我們已經落後了。」

英美新加坡國安法更嚴

地緣政治影響下，盛智文指部份外資似乎因國安法而對香港存有誤解，以為香港已失去自由。盛智文直言，全球近150國家已實施國安法，美國、新加坡、英國比香港更嚴厲。

他質疑不少批評外國抹黑香港，實際上部分人根本未來過香港。盛智文稱，目前國際形勢下，當局更要說好香港故事，讓人「眼見為實」。

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記者：吳雋妍、黃穎津