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【盛智文專訪】海洋公園保育都要夠Fun　要賺錢才能生存

社會 06:03 2024/01/23

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海洋公園上月公布疫後首份業績，在扣減政府資助後才錄得盈餘。海洋公園前主席盛智文指，公園大減機動遊戲減少開支無可厚非，但遊客入場不止要看動物保育，更講求「有趣味」，即使公園重新定位為保育角色，都可以將保育項目融入高科技，呈現不一樣的主題公園。

盛智文曾擔任海洋公園主席11年，任內推行重建計劃，每年均錄得盈餘；惟近年旅客結構轉變，公園近年連錄虧損。盛智文罕談海洋公園表現，坦言：「我不想批評他們的管理模式，但顯然這些業績並不理想。」

主題公園應提供遊客所需

盛智文稱，自從海洋公園定位為保育角色，遊客或仍然喜歡，但遊客去主題公園要有「fun」（趣味），這點十分重要，「因為客人有權決定如何花錢。」反觀香港迪士尼樂園表現強勁，除了有迪士尼電影及卡通角色作支持，「因為他們提供到遊客想要的東西」。

他指，海洋公園營運涉及公帑，管理層在投入資金方面更慎重，亦是理所當然，不過要營運主題公園，仍應以賺錢為目標，以作持續發展。

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盛智文笑言，要貫徹主題公園要「夠Fun」，以前經常為海洋公園「扮鬼扮馬」，登上報章頭條，變相「打免費廣告」，「如果盛智文穿西裝打呔，大家都無興趣啦，無人會理會，反而我打扮瘋狂，大家都會好驚喜，傳媒都想有好題材。」

海洋公園早年在重生方案，計劃在山下園區設「零售、餐飲及消閒主題區」，惟流標收場，而山上主題區發展更未有下文。盛智文認為，要重新檢視當初設計是否仍切合市場需要，尤其毗鄰的黃竹坑站，已有全新樓盤及大型商場，區內需求同樣有變。

他又指，海洋公園應該由專業人才去營運，甚至考慮外判經營權，「投資者才最識做生意，因為他們投入資金，當然更努力去搵錢。」他指海洋公園是非牟利機構，但講到底仍要賺錢生存。

被問到會否考慮重返海洋公園助其「起死回生」，盛智文笑言謝絕：「我沒有更多的頭髮可以失去了。」

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記者：吳雋妍、黃穎津

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