【珍惜生命】沙田及元朗半小時內2人墮樓　一死一傷

▲ 沙田及元朗不足半小時內分別發生兩宗墮樓案。

沙田及元朗凌晨分別發生墮樓案，兩案發生時間相距不足半小時，造成一死一傷。今日（23日）凌晨0時25分，警方接獲水泉澳邨喜泉樓一單位婦人報案，指其兒子懷疑從高處跌落大廈平台。救護員接報到場，發現事主仍然清醒，將其送往威爾斯親王醫院治理。人員經初步調查，相信25歲姓李事主，從上址一單位墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，正調查事件。據知，事發為一低層單位。

及至凌晨零時41分，警方獲接獲朗屏邨繡屏樓住戶報案，指發現一名男子倒臥平台，奄奄一息。救援員接報到場，傷者昏迷送往博愛醫院搶救，最終證實不治。警方經初步調查，年約30歲事主，由上址一層的梯間墮下，現場沒有檢獲遺書，據指事主生前受財困，不排除與事件有關。其死因有待驗屍後確定。

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責任編輯：梁薾心