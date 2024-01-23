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嚴寒天氣︱寒流襲港大帽山跌到-2度　朱敬文中學為學生送暖包及熱飲禦寒

升學教育 10:29 2024/01/23

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保良局朱敬文中學校長趙文浩與學生會在校門外派發暖包。

【保良局朱敬文中學/寒冷天氣/送暖行動/暖包/熱飲】今早(23日)寒流襲港，市區氣溫維持在6度左右，大帽山一度低至零下2.4度，出現結冰。但一眾莘莘學子仍然要迎寒返學，保良局朱敬文中學就在校門外派發暖包及熱飲給同學禦寒，活動由老師及學生會策劃，校長率領一眾師生在校門為同學們送暖，校長稱希望透過送暖大行動，讓同學學識分享及關懷他人。

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校長專訪︱小五生親恩宴親自下廚父母食到眼濕濕　八鄉校長：創造親子幸福感

今早本港迎來嚴寒天氣，保良局朱敬文中學校長趙文浩與學生會即興地舉辦了一個活動，名為「寒風送暖在敬文」。校長與學生會同學在早上返校時段為同學送上暖包，午息時段則會送上咖啡角、熱飲及朱古力。一班同學收到校長與同學派發的暖包都感到十分驚喜，暖在心頭。

校長親自在校門外派發暖包。受訪者提供

趙校長接受TOPick記者的電話訪問，他表示希望透過活動，讓同學學識分享及關懷他人:

其實活動是老師們建議，因為天氣凍咗好多，他們好錫小朋友，驚同學們一下子難適應，以及都令小朋友感受一下，老師及學校對他們的關心，希望他們都學識分享及關懷他人。加上學校設有咖啡閣，學生平時都有學習冲製咖啡，今日就可以派上用場，希望大家都開心下又暖下。

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記者：陳麗薇

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