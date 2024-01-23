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【嚴寒天氣】大帽山一度低見下2.4度　市區球場顯示牌現僅5.6度

社會 10:21 2024/01/23

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

（馮漢柱攝）

強烈季候信號及寒冷天氣警告現正生效，大帽山今早一度跌至-2.4度，有樹葉水點凝結成冰，部分樹枝亦披上薄冰。天文台今日（23日）表示，受強烈冬季季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今早天氣嚴寒，初時氣溫徘徊在7度左右，新界再低兩三度，高地氣溫顯著較低，並可能會結冰，大帽山氣溫在零度以下並有結冰報告，密雲有幾陣雨 ，吹清勁北風，離岸及高地吹強風。

今早市區有球場顯示牌顯示溫度為5.6度，但有市民無懼寒冷警告仍然外出運動。至上午10時，大帽山錄得-0.4度低溫，昂坪0.8度，大老山1.2度，山頂3.6度。市區方面，天文台總部和香港公園降至6.7度，深水埗6.2度，九龍城更只有5.4度。

天文台提醒市民、駕駛人士及騎單車者，需提防路滑帶來的危險。由於有雨，加上風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低，應注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。

運輸署在凌晨宣布，因寒冷天氣，大帽山道來回方向全線封閉。警方鑑於天氣持續寒冷，為防市民上山觀賞結霜，造成危險，封鎖上山路段，不准車輛駛入。但有晨運客步行上山欲一睹結霜情況，指「行到慣了，順便看看有沒有結霜」，又笑言僅身穿3件衫。

衞生防護中心發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。消防處呼籲市民大眾在嚴寒天氣下，進行戶外活動前應審慎評估自身能力，切勿貿然登山，注意自身安全最重要。

勞工處提醒僱主，由於寒冷天氣警告生效，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。僱員要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。

天文台展望，明日及周四早上仍然寒冷，本周後期早晚天氣仍然相當清涼。

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責任編輯：梁薾心

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