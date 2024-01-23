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爺孫戀丨Chris公開銀行交易紀錄作證據　李龍基未婚妻決定法律追究

娛樂 10:29 2024/01/23

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李龍基未婚妻決定訴諸法律行動。

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）近月是非連連，被指學歷造假、晝作為淘寶貨後。日前王青霞被爆料曾以徵婚為名，實質是驕財又驕色，債主更大爆跟Chris之床事！

昨日突然清空IG的Chris半夜時分發帖文，除了公告會法律追究，更大爆被債主作出死亡恐嚇。

爺孫戀丨Chris被情騙網民連環追擊　李龍基未婚妻突刪除「夫妻」蜜照

Chris近日

Chris舉證求清白

就YouTuber爆料指Chris在美國徵婚期間，向男士「阿偉」借3萬美元後玩失蹤，Chris於IG展示2018年的銀行交易紀錄作為證據。

當中，她寫道：「我可以展示自己的銀行交易信息毫無遮蓋，希望對方也一樣光明正大的披露銀行交易紀錄，和我還款過程中我額外支付的利息、還款後額外支付轉賬紀錄！」

接著Chris晒出額外支付金額的微信轉賬紀錄，從截圖所見她分多次轉賬，金額為數千元至幾百元。

當中Chris寫道：「相信大家記得當事人當初網台對話，當事人在七月到八月期間因為到中國內地探親，我當時依然身處美國，對方告訴我內地使用人民幣找換麻煩，為此我特意和朋友兌換人民幣轉帳給對方，和對方於網台所說的出入，大家自行判斷！」

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聲稱受「死亡恐嚇」

Chris續說，會採取法律行動，她寫道：「我已經把事情交給法律公正處理，銀行交易紀錄我也會全部交給法律公正，我願意完全披露交易信息，在全額還款過程我依然有支付對方利息，這些紀錄我可以披露相信對方銀行交易紀錄一樣可以披露！請把事件交給法律處理，不要再作議論攻擊了。」

另外，Chris大爆被遭債主作出「死亡恐嚇」，從她上載跟男方的對話截圖所見，內容曾提及：「問她還不還錢？她如果說不還：我馬上送她上西天！」

李龍基力撐未婚妻

而Chris於IG寫道：「我在真實披露沒有遮蓋情況下，依然受到死亡恐嚇和不實指控，我全部交給法律公平公正客觀基於事實的處理，請大家不要再過度解讀，同時希望對方配合法律展示自己銀行交易紀錄作公正客觀的調查。」

對於未婚妻連環爆出負面新聞，李龍基回覆媒體指Chris沒有害怕，因為她光明正大，至於為何刪除IG所有相片，李龍基稱只是不想再被人大做文章。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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