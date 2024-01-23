媒體素養｜佛教林炳炎紀念學校參觀經濟日報 體驗做小主播+參觀錄影廠了解傳媒工作

▲ 佛教林炳炎紀念學校參觀經濟日報，體驗做小主播+參觀錄影廠了解傳媒工作。

隨着電子傳媒的發展，學生與媒體資訊越來越密不可分。佛教林炳炎紀念學校四年級師生，1月18日到訪香港經濟日報集團參觀，活動歷時1.5小時，學生非常認真聽取《香港經濟日報》資深主播分享主播日常，再到《香港經濟日報》的直播室親身體驗做小主播，最後還參觀《香港經濟日報》的錄影廠，提升學生媒體素養。

活動一：資深主播分享主播日常工作

早前劇集《新聞女王》的熱播，不少同學都表示有觀看電視劇，並對劇中新聞主播的工作產生興趣。《香港經濟日報》派出資深新聞主播，與同學分享直播室的設施，以及主播的基本技能，包括咬字發音、衣著打扮、臉部表情。

有同學更問及如何可以改善懶音問題，主播分享可以透過日常多讀報紙、張大個嘴巴等，對學生日後的升中面試是很好的啓發。

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活動二：分組參觀直播室+體驗做小主播

《香港經濟日報》是一間多元化的媒體公司，設有自己的直播室直播不同類型的資訊。同學聽取資深主播分享後，再分隊參觀直播室，了解直播室的實際運作。

活動的第二個環節是分成3隊，每隊由5個同學組成，2個同學體驗做小主播即場播讀新聞，3個同學到控制室控制畫面播放，團隊合作完成屬於同學的個人新聞報道。

雖然5位同學即場報名參與，但他們可以在短時間内便掌握播讀的技巧，表現相當不俗。其餘同學則透過直播系統，全程觀摩同學的表現，最後投票為3組小主播評分頒獎。

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活動三：參觀錄影廠

第四個環節是參觀《香港經濟日報》近年投資興建的大型錄影廠，由資深的拍攝同事介紹各種拍攝儀器的用途，以及利用改變廠房的擺設拍攝出不同環境的節目。

佛教林炳炎紀念學校課程主任葉依萍老師表示，是次活動是配合四年級專題研習主題「事傳千里」，為學生提供不同學習經歷，安排學生參觀香港經濟日報直播室及錄影室，以深化及延展所學，提升學生辨識真假資訊的認知和能力。

《香港經濟日報》現時推出參觀及體驗活動，適用於學校媒體資訊素養，學校全方位學習，學生生涯規劃等不同項目，如有任何查詢可聯絡《香港經濟日報》的同事索取更多資料：

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