核心動作｜每日10次！2個簡單動作坐住操Core　壓力大情緒差1招放低負能量

核心難鍛煉，總是感到有心無力，經常練到想放棄？本報近日邀請到美女健身教練Cathy與節目主持懷鈺一起做運動，Cathy教練教授2個簡單動作，只要每日做10次就能夠輕鬆坐著鍛煉核心。Cathy同時分享1招簡單深呼吸動作，透過冥想控制情緒，放低生活上各種負能量。

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2個簡單動作鍛煉核心

鍛煉核心動作1

首先坐在瑜伽墊上。

伸直雙腳，腳趾向前指。

腰背部挺直，雙手向上舉起。

吸氣時縮肚，呼氣慢慢放下雙手。

重複動作10次。

注意雙腿要保持繃緊狀態；挺直上半身、舉起雙手時，會感覺到整個脊椎有拉長；而當進行呼吸時，吸氣會感覺到腹部有用力，呼氣則會感覺肚皮有縮起。

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鍛煉核心動作2

首先跪在瑜伽墊上。

雙手放在前方。

右腳放在雙手旁邊，左腳腳面貼在瑜伽墊上。

右腳向外展開4次，以打開髖關節。

穩定身體後，右手慢慢向上舉起。

身體同時轉動，胸口打開、頭望天。

靜待1秒後，右手放回瑜伽墊上。

重複動作10次，完成後換邊重複動作。

注意左腳膝蓋可以貼著瑜伽墊，有助穩定身體。

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冥想法「情緒控制室」

Cathy教練表示，有時大家感到壓力大、緊張時，深呼吸也無法冷靜下來，此時不妨做個冥想練習，進入「情緒控制室」：

首先找個舒適的地方坐下，然後閉起雙眼。

想像自己走進一架飛船或飛機的控制室，眼前有無數個按鈕。

當中有些按鈕是不開心的思想，例如緊張、壓力大、不愉快等。

而有些按鈕則是開心、感恩的思想。

這些按鈕全部都有度數，1為最低、10為最高。

構思好畫面後，嘗試把「不開心」、「緊張」等按鈕的度數調低到1至3。

然後再把開心的按鈕調高到8至10。

最後想像或回憶起一個開心的畫面。

然後就可以慢慢張開眼睛，完成練習。

Cathy教練解釋，這個練習能幫助大家快速地把不開心的思緒變成正面的思想，放下一些不必要的負面情緒，並記著下次如果有情緒又不知道該如何解決，就可以回到這個情緒控制室，再次進行練習，紓緩身心靈。

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撰文：郭子豐

攝影：陳健珊

鳴謝：健身教練Cathy