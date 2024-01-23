MIRROR演唱會丨AK胞兄睇騷焫㷫神徒爵屎　火速解畫：係有一點誤會

▲ 江𤒹生（AK）的胞兄江𤒹健（Ambrose）焫㷫神徒、爵屎。

MIRROR舉行一連16場演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，副隊長江𤒹生（AK）的親大佬江𤒹健（Ambrose）日前也有入場睇騷，不過就因為在IG限時動態上的言論而接連焫㷫盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）的粉絲。

Ambrose後來就很快在IG限時動態中發長文回應，指當有一點誤會，並強調：「佢哋全部都係我嘅朋友」。

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AK胞兄轉發「馮素波」限時動態

Ambrose在IG限時動態內轉發朋友拍下Anson Lo身穿鑽石裝跳舞的片段，片段上有「馮素波」三字外，AK胞兄更加上一句「真係好似海賊王入面嘅鑽石人」，即惹來一眾神徒（Anson Lo粉絲稱號）不滿他取笑偶像。

他又轉發一段Edan在台上分享的片段，寫道：「尋日聽完呢個彩蛋，心諗佢係唔係想寫保險，不過真心好感動」，他的言論就焫㷫爵屎（Edan粉絲稱號），接連「出事」！

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就事件解畫

事件愈滾愈大，Ambrose在昨晚（1月22日）發出3則IG限時動態，就事件作解畫，相信可以平息神徒、爵屎的怒氣。

他指自己對Anson Lo沒有惡意：

係時候到我公開解畫啦 首先澄清第一樣嘢，本人對AL就冇任何惡意，真心欣賞佢既（嘅）表演表現，真係精彩的。其次鑽石人在我心目中係一個非常正面嘅角色，佢忠心 而且堅強，相信有睇過海賊王頂上之戰都會明白。再深一層既（嘅）解說，每一粒鑽石都係獨一無二既（嘅）存在，代表住純結（潔）同堅硬，第三因為牽涉到另一位娛樂圈嘅前輩，所以最後都係決定DEL POST會比較適合。

他也有向一眾爵屎解釋：

另一方面，首先再次澄清，本人對EDAN十分欣賞，絕對沒有半點恥笑之情。 其次岩布仙尼係佢自己講的，我更沒有取笑成份 。 「保險」二字對我而言，除咗係我嘅職業之外，喺我眼中都係愛與責任，我絕對唔認為呢一樣嘢係個貶義！ 而佢面對緊嘅果種無法控制、無法改變的無力感，係我經常需要面對嘅一個唔好受既（嘅）情緒。所以昨晚係（喺）現場的我，真係好感觸有好深感受，我好有共鳴感。我都忍唔流左一滴眼淚。所以如果有任何誤會，誠心抱歉。

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此外，Ambrose指「其實對我嚟講佢哋全部都係我嘅朋友」：

最後成件事，我想講少少感受，我睇住佢哋12個由參賽，都上我屋企傾點樣去比賽，再去到出去開SHOW，再去到之後大家曾經成為PARTNER，佢哋嘅高低起跌，我都係（喺）身邊。 其實對我嚟講佢哋全部都係我嘅朋友，所以 我更加唔會對佢哋有惡意。 我明白當中係有一點誤會，或者我表達都未夠好，呢一樣嘢我都會引以為戒。而且我都明白好多粉絲其實佢真係好愛佢地（哋）嘅偶像，多謝你哋嘅支持，佢哋先至可以繼續走落去。 其實我公開得我個帳戶，我有一直講咁多時事評論嘅事情，其實就係想鼓吹 一個更加開放嘅討論空間。所以大家有任何問題或者幫忙都繼續DM我，希望可以消除大家嘅情緒，令大家都開心返。

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