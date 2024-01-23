滑雪事故｜日本滑雪疑被港女撞到　台女面鼻受傷大噴血縫7針　友人轟肇事者不顧而去：沒良心

不少人都愛在冬天旅遊滑雪，但要小心注意自己及他人安全。一名台灣女子上周在日本新潟一個滑雪場滑雪時，被一名據報來自香港的女子撞到，導致其面部受傷需要入院了7針，幾乎毀容。其友人事後在網上公開事件，指涉事的女子及同行男子雖曾一度在旁協助，惟後來卻突然離去未有繼續跟進事主傷勢，批評對方「沒有良心」。

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事主的朋友在Facebook群組「SNOWKON滑雪控」發文，指事發於上周二（17日），事主於當日約下午5時20分時滑至滑雪場五號纜車附近，但不慎在近山腳位置跌倒，當準備起身時，突然有人從山上滑下來並把她撞到受傷，形容其鼻子當場「大噴血」。從照片所見，事主的嘴鼻有傷痕，其淺色外套染有血漬，雪地上也血漬斑斑。

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帖文稱，撞到人的為一名香港女子，意外發生後曾經拿紙巾給事主止血，而其同行港人男子著她下山找救援，自己則留在台上陪伴傷者。其後事主看到朋友在附近，便高聲呼喊友人前來幫助，該名港人男子見狀也幫忙找其朋友過來。不過當朋友過來照顧自己時，事主一轉身便發現該對港人男女去蹤影。

帖文指出，事主入院求醫後而在鼻梁軟骨跟皮膚縫7針，發文者氣憤地表示傷者因此而幾乎毀容，批評涉事男女不顧而去毫無責任心：

「我覺得把一位女生臉切成這樣，幾乎毀容了。你們可以轉身離開當作沒有甚麼事，消失、不見，你還有沒有良心。我真得覺得非常憤怒。」

帖文又指，因現場天色已暗而且距離太遠，因此無法拍到事發經過，呼籲目擊並拍到事發片段的人士提供消息。

網民反應兩極

事件引起台港兩地網民熱議，有台灣網民指向來對香港人印象一般，稱曾經在外地遇過自私、吵鬧的港人遊客，亦有人批評涉事的港人男女事後不顧而去，行為有如「冷血動物」；同時也有香港網民對事主表示同情，認為涉事港女有責任賠賞醫藥費，「唔識滑雪就唔好去，搞到人毁容」。

不過，另一方面也有人認為不應該將出身地與行為混為一談，「不需要這樣分化不同地方來的人」，亦有人質疑為何事主一口咬定肇事者是香港人，「唔係話幫香港人，但點證明嗰兩個人係香港人？」

另外有人指出事主因為跌倒才被滑下來的人撞上，純粹只屬不幸，認為該名港人女子並無責任，「老實講，又唔係故意撞，最多陪到去醫療站，之後都係各自負責㗎啦」、「又幫佢止血又幫佢搵朋友，算係咁啦」。

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