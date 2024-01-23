兒童保暖丨洗衣專家教簡單3步急救扁平羽絨　2件物品助恢復彈性提升保暖度

▲ 一名韓國洗衣專家教只需2件物品及3個簡單步驟，即可急救扁平羽絨。

本港今日（23日）氣溫急降，天文台表示，受強烈冬季季候風及一道廣闊雲雨帶影響，市區氣溫下降至6度左右，新界再低兩三度。家長紛紛取出羽絨給孩子禦寒，不難發現經長時間壓縮收納後，羽絨會變得扁平，保暖度下降。有韓國洗衣專家教只需2大物品，簡單3步驟即可恢復羽絨彈性！

最新影片推介：

羽絨外套由絨毛及羽毛組成，絨毛成分愈高代表愈保暖，羽毛雖然沒有保暖度，卻因為其平面結構而具有支撐力，能避免羽絨受壓和遇潮後不易回彈的情形，使衣服保有空氣，幫助蓄熱。不過，羽絨經清洗及烘乾後容易走樣，有家長更誤用真空壓縮收納羽絨，減低羽絨的保暖程度。

為恢復羽絨的蓬鬆狀態，不少人會用衣架去拍打，但韓國一名洗衣專家卻不推薦這種方法，因衣架有機會破壞衣物表面，洗衣專家建議用醋加入暖水中，以1:1方式混合噴上，再用報紙拍打即可。

點擊圖片即睇急救扁平羽絨方法：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

羽絨內搭薄衣物保暖效果更好

此外，日本自然療法名醫兼東京有明醫療大學保健醫療學系針灸學科教授川嶋朗曾指出，要發揮羽絨外套的保暖效果，內搭衣物應該要較薄。他解釋，羽毛、羊毛等保暖的材質都是靠體溫去將其加熱，才會在不透氣的布料中膨脹，形成一層薄膜隔絕外界的冷空氣。

所以讓羽絨外套、羽絨被越貼近肌膚，就越易接觸到人體溫度，這層熱空氣膜亦會越厚，所以保暖效果也更好。

日本電視台找來民眾實測，一名原本體溫攝氏36度的人士，先後嘗試分別內搭薄襯衫及厚毛衣，再分別穿上羽絨外套，各10分鐘後再比較體溫上升了多少。結果發現，穿著羽絨外套內搭厚毛衣時，體溫只上升了攝氏0.1度；而穿著羽絨外套內搭薄襯衫時，體溫竟上升了攝氏0.６度，印證了川嶋朗醫生的說法。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳