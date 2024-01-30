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慳家致癌？｜夫妻以為癌症會傳染　相隔1年先後患腸癌　醫生揭4大飲食習慣惹禍【附直腸癌4大症狀】

醫生診症室 18:17 2024/01/30

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夫妻以為癌症會傳染，相隔1年先後患腸癌，醫生揭4大飲食習慣惹禍。

直腸癌與生活習慣息息相關。杭州一對節儉夫妻先後患上腸癌，更一度以為誤把癌症傳染予對方。醫生診斷後向他們指，腸癌不會傳染，大部分病因與不良生活習慣有關，當中他發現夫妻有4個不良的飲食習慣，有機會為患癌的病因之一。

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夫妻前後確診腸癌

綜合内媒報道，杭州73歲的阿桂（以下皆為化名）和78歲的阿倫兩夫妻，早年在菜市場賣蔬果，如今將檔口交給兒子。1年多前，阿桂發現自己的痔瘡加重，不僅大便變細、便中有血，而且排便非常不規律，不時會便秘。

最初她以為這是賣菜久坐落下的病根，因此沒有放在心上。然而，她的病情2022年6月突然加重，持續腹脹腹痛幾個月，到最後幾乎排不出大便，才到醫院做腸鏡檢查，結果竟確診直腸癌。

隨後阿桂接受了直腸癌手術，醫生還建議其丈夫阿倫去做個篩查，但他也沒有在意。2023年11月，阿倫連續幾天和老朋友喝酒，結果喝到胃出血，到附近醫院做了胃腸鏡，竟在距離肛門30厘米的地方，發現一個直徑為3厘米大小的腫瘤，最後確診為結腸癌。

所幸，阿倫在接受手術治療後已經平安出院。但夫妻兩人前後患癌，讓他以為「難道癌症也會傳染嗎？」接診這對夫妻的結直腸外科副主任劉凡隆則表示，腸癌不會傳染，大部分原因是不良的生活習慣。而在專家的建議下，他們的兒子也去做了腸鏡檢查，幸運的是並未發現異常。

４大飲食習慣埋病因

經醫生進一步了解後，發現阿桂和阿倫兩人在飲食上非常節儉，而且會有以下具患癌風險的高危飲食習慣：

  • 基本上一天做一頓飯，中午會特意煮多一些，剩下的晚上翻熱再吃；
  • 吃不完的菜不捨得扔掉，有時會和新鮮的菜一起煮來吃；
  • 兩人平時還喜歡吃醃肉、醬鴨、滷鴨、鹹魚等，賣不掉的蔬菜就會做成醃菜，早餐配白粥一起吃；
  • 阿倫基本每晚都要喝1磅多土燒酒才睡覺

劉凡隆醫生指，醃菜和隔夜飯菜中亞硝酸鹽的含量較高，過量亞硝酸鹽進入人體後，會在口腔、胃內和腸道中與蛋白質的分解產物胺結合為1級致癌物亞硝胺，有引起食道癌、胃癌、腸癌等癌症的高度風險。

他續指，直腸癌不僅與飲食習慣有關，長期生活不規律、久坐不運動、體型肥胖、長期便秘或慢性腹瀉，有慢性腸炎、腸息肉病史，較大的精神壓力也會增加患腸癌的風險。

直腸癌4大徵狀

本港外科專科醫生劉卓靈表示，早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘亦曾指出，一般大腸直腸癌罹患初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、即早篩檢治療：

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本港醫管局資料指，大腸癌的成因仍然未明，但據統計，以下類別的人士較易患上大腸癌：

  • 年過50
  • 家族中有人患過大腸癌
  • 本人或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉
  • 長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足
  • 體重超標（BMI體重指標超過25）
  • 飲酒過量
  • 吸煙
  • 極少運動

至於預防方法方面，良好的飲食習慣、適量的運動和適當的篩選檢查可大大減低患癌機會。

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